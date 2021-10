El president rus Vladimir Putin; l'exprimer ministre britànic, Tony Blair; els entrenadors Pep Guardiola i Carlo Ancelotti; els cantants Elton John, Shakira i Julio Iglesias, entre d'altres, formen part de la llista de personalitats que han destapat els 'Pandora Papers'.han analitzat durant dos anys 11,9 milions de documents procedents de 14 despatxos d'advocats especialitzats a crear societats 'offhsore' en paradisos fiscals. La Sexta i el País han participat en aquesta investigació coordinada pel Un altre dels protagonistes d'aquesta investigació és Pep Guardiola. L'entrenador del Manchester City i extècnic del Barçamoment en el qual va regularitzar tots els diners que hi tenia gràcies a l'amnistia fiscal del govern de RajoyEl català, de 50 anys, tenia més de mig milió d'euros en aquest compte sense declarar a Hisenda, dels quals només va pagar el 10%, com va fixar el llavors ministreI és que en la investigació l'entrenador de futbol apareix com a apoderat de la societat Repox Investments a Panamà, vinculada al compte andorrà. Segons fons de l'entorn de l'exjugador del Barça,com a jugador del Al Alhi, el club de Qatar en el qual va estar del 2003 al 2005.

