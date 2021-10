Pep Guardiola va aprofitar l'amnistia fiscal de Rajoy per regularitzar un compte a Andorra

, entrenador del Manchester City i extècnic del Barçamoment en el qual va regularitzar tots els diners que hi tenia gràcies a l'amnistia fiscal del govern de RajoyEl català, de 50 anys, tenia més de mig milió d'euros en aquest compte sense declarar a Hisenda, dels quals només va pagar el 10%, com va fixar el llavors ministreAquesta informació ha estat destapada per una investigació periodística multitudinària,, que ha analitzat durant dos anys 11,9 milions de documents procedents de 14 despatxos d'advocats especialitzats a crear societats offhsore.I és que en la investigació l'entrenador de futbol apareix com a apoderat de la societat Repox Investments a Panamà, vinculada al compte andorrà. Segons fons de l'entorn de l'exjugador del Barça,com a jugador del Al Alhi, el club de Qatar en el qual va estar del 2003 al 2005.de117 països ha destapat una xarxa de societats offshore que esquitxen centenars de noms, diversos de màxima rellevància política, empresarial, esportiva i social del planeta. A l'estat espanyol hi han participat La Sexta i El País, mitjans que publiquen diversos noms destacats en aquesta investigació.Entre els primers noms que s'han fet públics vinculats a aquest tipus de societats offshores hi ha personatges rellevants de tot el món com l'exprimer ministre britànici la seva dona, Cherie; el primer ministre xec, Andrej Babis; l'exdirector genet del Fons Monetari Internacional (FMI) Dominique Strauss-Kahn, o la cantant​​

