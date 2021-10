Casado es reivindica omplint la plaça de braus de València tot i l'ombra d'Ayuso

El PP ha omplert la plaça de braus de València en el que ha esdevingut unque surt de la convenció política amb eli lade la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz, queEls populars havien fixat com a primer i únicd'aquesta convenció política "" i rellançar el seu "lideratge". Finalment la convenció s'ha centrat en la figura de, a qui tots els assistents i participants a les jornades del cap de setmana han entronat com aLa direcció del PP es va mostrar satisfeta aquest dissabte després de veure com la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz: "Avui et vull deixar clar quei sé que el meu lloc ési que donaré el millor per Madrid, perquè Madrid és Espanya i perquè", va dir.Malgrat les crítiques d'alguns barons, que van veure en el gest de la presidenta de la Comunitat de Madrid un nou afany de protagonisme per haver exagerat el gest, els populars han vist en l'episodi un. Asseguren que el d'aquest cap de setmana és el primer pas d'unaCasado ha aconseguit a València,de guanyar Soraya Sánez de Santamaría a les primàries del PP, unde gran magnitud. Tres anys que han estat complicats per a la formació, després que Vox els prengués terreny a les últimes eleccions estatals. El líder del PP ha tornat a aconseguir imatges que en el seu dia ja van protagonitzarEl cap de l'oposició ha presumit d'haver "desbordat" les previsions d'aforament i ha assenyalat que és la mostra que. És el primer cop en deu anys que el PP torna a, icona dels grans mítings del PP amb majoria absoluta en l'època de, Rita Barberà i Francisco Camps, qui sí que ha reaparegut en aquest acte del partit després de 10 anys.

