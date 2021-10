Els irreductibles de la Catalunya Nord

La primera vegada que es van veure públicament les, després d'una roda de premsa sobre l'operatiu de la votació, van ensenyar-ne una davant les càmeres. En aquell moment, la gran pregunta era si hi hauria urnes i paperetes arreu del país. On estaven amagades? Haurien sobreviscut a les múltiples operacions dels cossos de seguretat de l'Estat per requisar tot el material possible? Amb el pas dels dies -en bona part, gràcies a la perícia dels periodistes- es va conèixer que els receptacles, serigrafiats amb el logo de la, havien vingut del nord.De la Catalunya Nord, en concret. En el quart aniversari de l'1-O, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha decidit retre homenatge als qui van guardar les urnes i van contribuir a distribuir-les per tal que, fa exactament quatre anys, més de dos milions de persones s'acostessin als col·legis electorals per pronunciar-se sobre la independència. Al marge dels dirigents polítics i de l'independentisme civil, el protagonisme a Illa se l'han endut una desena de ciutadans nord-catalans que van guardar urnes a casa. Amb, per dificultar-ne la identificació, han anat pujant un per un a l'escenari i, un cop a dalt, ja amb les urnes formant una pila, han dit el seu nom seguit de la fórmula: "Jo vaig fer possible l'1-O". Aplaudiments unànimes entre el, tan irreductibles com els qui van organitzar el referèndum.El públic que s'ha desplaçat a Illa forma part del segment més mobilitzat dins dels mobilitzats, els que no es perden cap manifestació ni desaprofiten cap oportunitat per reivindicar el resultat de l'1-O., es llegeix en els cartells. Proliferen també imatges de, que ha intervingut a través d'un vídeo en el qual ha reivindicat la confrontació intel·ligent per vèncer l'Estat. Per a ell ha estat l'aplaudiment més fort de la tarda, quan l'alcaldessa de Banys d'Arles,-el seu discurs ha superat per la dreta el més abrandat que es pugui fer avui en dia al Parlament-, l'ha reivindicat com a. Una de les furgonetes que després de l'acte s'ha desplaçat en fila cap atenia Puigdemont al capó.No era l'única simbologia associada a l'expresident. Al costat de l'escenari s'hi podia veure un cartell deamb una plantofada en forma d'estelada dibuixada a la cara, record de l'últim fracàs per extradir Puigdemont. La propera partida se celebra dilluns a l', a, on s'hi fa la vista sobre el seu cas. De moment, el líder de Junts ha demanat mesures cautelars per tal que se li restauri la immunitat perduda. A l'Alguer s'hi desplaçarà bona part de l'estat major de Junts, també representat aquest divendres a Illa, ambal capdavant. També ha vingut Joan Canadell, amb una estelada lligada al coll. Turull ha estat el més aplaudit, però en peticions de fotografies sempre guanya Borràs.

La presidenta del Parlament ha superat el seu primer debat de política general en el càrrec i tem que s'activi un procediment per haver acceptat a tràmit la proposta sobre el referèndum de la CUP, que el seu entorn defineix com a "infantil". El clàssic episodi de pugna entre partits que desagrada les entitats, representades com és habitual per Jordi Cuixart i Elisenda Paluzie des de l'escenari. El missatge, unànime: s'ha de recuperar immediatament la unitat perduda la mateixa nit de l'1-O. Si als irreductibles de la Catalunya Nord que van fer possible l'arribada de les urnes els expliquen en què derivaria el debat quatre anys després, potser s'ho haurien pensat dues vegades.

