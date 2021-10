Pau Gasol en la seva primera temporada als Memphis; després, amb Kobe als Lakers Foto: NBA

. El català, de 41 anys i nascut a Barcelona -però resident de Sant Boi de Llobregat des dels 6 anys- ha comunicat la seva retirada de l'esporten una roda de premsa des del Liceu. Acompanyat per diverses personalitats, excompanys i amics com, Gasol deixa enrere un llegat immens i prolífic de bàsquet, amb títols en els millors escenaris possibles: dos anells de l'NBA, un or al mundial del 2006, dues plates olímpiques i tres europeus.El català ha explicat,des del Gran Teatre del Liceu com ha pres aquesta decisió, després de dos anys decidint quin seria el seu futur professional arran de l'operació de genoll que va fer el 2019 iDesprés de moltes dificultats i d'una alegria com va ser poder recuperar-se, adaptar el seu cos i tornar a jugar amb el Barça després de 20 anys, ha reconegut que han estat "uns mesos molt especials".creada amb el seu germà Marc per combatre l'obesitat infantil i transmetre valors saludables en l'alimentació i l'esport. Tots dos han afirmat, al llarg de la seva etapa final al bàsquet, que volien tornar a Catalunya a treballar amb nens i adolescents., on ja reflexionava sobre els seus èxits i els seus fracassos al llarg de la seva carrera. Des d'aquest mateix any forma part del Comitè Olímpic Internacional, a la comissió d'atletes., ha lluitat contra els problemes físics i les lesions en els últims anys per poder participar en els Jocs Olímpics de Tòquio. Després de la derrota contra els Estats Units als quarts de final, Pau Gasol va anunciar la seva retirada definitiva de la selecció espanyola. El seu germà Marc també es va retirar de l'equip.Considerat, Gasol és un esportista que ha transgredit més enllà de la seva disciplina a tots els nivells. Compromès amb les causes socials, sobretot amb les enfocades als nens i adolescents en la seva relació amb l'esport, no s'ha estat mai de dir la seva. En els últims anys ha participat en diversos programes i ha concedit diverses entrevistes on ha abordat altres qüestions extraesportives, com la independència de Catalunya. Un exemple, l'entrevista de Toni Soler al programa Fora de sèrie de TV3.Gasol va ser un prodigi del bàsquet des de ben jove. Als 16 anys va aterrar a les categories inferiors del Barça i des de llavors la seva carrera només ha fet que augmentar en títols, gestes i rècords. El santboià va participar i guanyar l'Europeu U-19 amb només 18 anys, rodejat d'una generació de jugadors catalogada com "Generació d'Or":Amb el Barça arrasa en només dues temporades a l'equip (Copa del Rei, dues lligues ACB, i MVP de les dues competicions) i marxa l'any 2001 a l'NBA., que l'envien a Memphis, i es converteix en el primer jugador no americà en ser escollit en una posició tan alta, entre els 10 primers. A partir de llavors, en Pau només fa que recollir triomfs a tort i a dret:, rècords de franquícia a Memphis, All-Star (fins a 6, amb tres equips diferents) i, finalment, a Los Angeles Lakers, 2 campionats de l'NBA.Pau Gasol és considerat un dels millors jugadors europeus de bàsquet de la història, en una pugna per la corona amb. Els seus últims anys a l'NBA, després dels Lakers, van regalar-li moments pletòrics amb els Chicago Bulls, però les lesions van impedir que brillés als Spurs i als Bucks -on només juga 3 partits-. El seu desig per retornar al Barça era latent i ho va aconseguir aquest any, per tornar a guanyar una lliga ACB després de 20 anys. Els parquets es quedaran sense la seva intel·ligència a pista, els seus ganxos sota cistella, la seva passió, els seus crits que s'escoltaven per tot el pavelló i una personalitat que va enamorar a tothom qui el va conèixer en un vestuari.

