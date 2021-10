Emprendre en femení a Gombrèn

Internet, el cotxe i els ocellets

poden atorgar una nova vida a molts pobles catalans que portaven anys perdent veïns o que només s'omplien determinats caps de setmana. Un dels inesperats efectes de la pandèmia ha suposat el trencament d'aquesta tendència nociva per a una Catalunya fins ara cada cop més despoblada i envellida, ja que diverses fonts de dades confirmen un cert flux de ciutadania sobretot des de Barcelona -i més ciutats- i l'entorn cap a altres zones del país.És el cas deque, aprofitant la complicada conjuntura provocada per la Covid, que deixava algunes escletxes d'oportunitats, va escollirper engegar una nova vida, una nova empresa i un nou poble on viure.No va ser una causalitat, ja havia tingut contacte amb aquesta petita localitat del Ripollès: “Jo tinc una caseta a Gombrèn des de fa anys i pujava gairebé tots els caps de setmana a gaudir de la natura. Sempre n’he estat enamorada d’aquest entorn, del poble i la tranquil·litat. Fins ara, per qüestions de feina no podia quedar-m’hi a viure, però amb latot va canviar”.La Núria és de, però ja fa 23 anys que es va traslladar a Barcelona. Ha treballat molts anys en el sector farmacèutic com a responsable comercial, portant un equip de venedors de tot l’Estat. Tot es va sacsejar quan, ara fa una any, va crearjuntament amb la seva sòcia Sonia Duro Limia, dedicada en aquest àmbit des de fa anys.Leader Selling té el seu origen, en certa manera, en el. “Vam decidir ajudar i donar resposta a una necessitat de les empreses que la pandèmia va accelerar: vendre a través d’Internet i les xarxes amb el Social Selling i el Digital Selling”, explica la Núria. “O sigui, ajudem a les empreses a trobar clients, fer networking i tancar vendes de manera online, aprofitant tots els recursos que les xarxes i LinkedIn en particular ens ofereixen”, afegeix.En el moment de crear l’empresa, amb un entorn totalment digital, va sorgir la possibilitat de prendre grans decisions, fer un canvi radical i, de passada, complir algun vell somni. La Núria no s’ho va pensar dues vegades i va regirar la seva vida de dalt a baix. D’un dia per l’altre va canviar la l’esbojarrada i cosmopolita ciutat per la calma d’un poblet del Ripollès, aNo és un canvi menor. Gombrèn està situat al límit del Berguedà, en un territori molt accidentat, a la vall del riu Merdàs, entre els massissos de Mongrony i de Puigbò. És un municipi eminentment, però compta també amb algunes petites indústries.Actualment, la localitat no té ni dos-cents habitants (192). La sevaha anat a la baixa des dels últims cent anys, quan va arribar al seu punt més àlgid de població, amb 773 veïns i veïnes el 1910.El canvi de residència no ha estat fàcil i ha anat acompanyat de. Per exemple, en instal·lar-se a la població, la Núria no tenia la cobertura adequada d’Internet, era un Internet rural sense massa prestacions.“Quan estava núvol, plovia o el que fos, la connexió fallava i em quedava a mitja reunió amb els clients”, es queixa la Núria. Uns mesos més tard, però, va arribar laal poble, la qual cosa va ser la seva “salvació”. Primer entrebanc solucionat.

El municipi de Gombrèn, al peu dels Pirineus. Foto: Wikipèdia

Una gran família

Global i proximitat

Núria Teuler, treballant a la seva empresa. Foto: Leader Selling

Altres notícies que et poden interessar

Un altre tema al qual no s’acaba d’acostumar és al cotxe, que l’ha de fer servir a totes hores. “Ara per anar a comprar qualsevol cosa haig d’agafar-lo. Jo estava acostumada a fer-ho tot en transport públic i aquí, sincerament, no es que et puguis refiar massa de la xarxa de tren dei els horaris també són una mica limitats”, explica.Però tot això passa a un segon pla si ens refugiem en l’altra plat de la balança. “Miro per la finestra i veig el bosc, l’obro i només escolto les campanes i els ocellets. I treballo potser més hores que mai! Però!” assegura.La qualitat de vida que hi ha en un poblet com Gombrèn, per a molts emprenedors com la Núria, no te comparació amb la de Barcelona o altres grans ciutats, com Tarragona o Girona. Tothom es coneix i s’ajuda, la localitat és com una gran família. Amb grup deinclòs.La Núria recorda una anècdota d’aquest entorn rural tant captivador. “Fa dos mesos em vaig fer un esquinç caminant per Campdevànol en un tros de vorera que estava malmesa. Vam enviar un missatge de Whatsapp al grup preguntant si algú tenia unes crosses per deixar-me i quan vaig pujar de l’hospital de Campdevànol ja les tenia a casa. No us sembla meravellós?”Leader Selling és una empresa amb aspiracions globals que opera des d’aquesta finestra al món que ens ofereix Internet. Amb una sòcia des dei una altra des de Gombrèn.Tot i això, la Núria no renuncia a la proximitat i al contacte directe amb els seus clients. Per això, un dels seus objectius passa per ajudarde la comarca: “Al Ripollès hi ha moltes empreses que tenen molt potencial per créixer, per atraure riquesa al territori i nosaltres les podem ajudar fent-les visibles, fent dels seus comercials uns ambaixadors de marca potents que facin arribar el missatge de la marca més lluny”.“El mon digital ens pot facilitar molt i molt la vida a les persones i empreses si ho sabem aprofitar bé”, defensa amb vehemència. De moment, el que sí ha fetés regirar-li la existència com un mitjó. Sembla, però, que per millorar.La Núria es troba a gust al Ripollès, on ha trobat una tranquil·litat que feia anys que buscava i ho recomana a altres petits empresaris que s'ho arribin a plantejar. En aquesta aventura vital, cal destacar que ha tingut un suport molt proper: l’ha acompanyat la seva. Per cert, es van casar fa tres mesos. A Gombrèn, és clar.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor