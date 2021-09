Els socis de Govern traslladen al Parlament el desacord sobre l'ampliació del Prat

Laamb el govern espanyol i elno han estat els únics protagonistes del xoc entre els independentistes al debat de política general. També, un desacord entre Junts i ERC que s'ha exportat al Parlament en una proposta de resolució a la qual els socis de Govern han votat diferent. Els dehan defensat l'ampliació acordada el 2 d'agost amb ell de la mà del PSC, mentre que els dehi han votat en contra. Marta Vilalta, portaveu d'ERC, ha acusat els seus socis deper haver arribat a aquesta entesa amb els socialistes.i elhan acordat una proposta conjunta per defensar l'ampliació de l'aeroport del Prat tal com es va acordar el passat 2 d'agost . El text reivindica elsd'inversió retirats pel govern espanyol pel desacord amb ERC i sosté que l'aeroport de Barcelonaque respecti "al màxim" l'espai natural protegit del Delta del Llobregat."Una inversió d'aquesta magnitud suposa un canvi significatiu en el model econòmic futur de Catalunya, ja que ens connecta amb, pols principals del desenvolupament tecnològic actual i futur", assenyala el text, que cita un informe en el qual consta que es podrien arribar a generar fins a. També s'hauria de "concretar", diu el text, la participació de la Generalitat en la gestió dels aeroports deEl serial de l'aeroport va arrencar el 2 d'agost , quan el vicepresident Jordi Puigneró i la ministra de Transports,, van acordar a Madrid l'ampliació del Prat per valor de 1.700 milions d'euros d'inversió. Es van acordar les línies mestres, però no el detall. Amb el pas dels dies, però, la situació es va anar enverinant. Sobretot quan, la primera setmana de setembre, Aena va avalar el(DORA), que ja incloïa afectació a la zona de. Ràpidament, el president Pere Aragonès va posicionar-s'hi en contra . L'endemà, en unes jornades de convivència del Govern celebrades a l'executiu va situar l'espai protegit com una "línia vermella" . Les divergències internes van ser l'argument que va fer servir la Moncloa per frenar la inversió.No només va verbalitzar-ho la ministra al cap d'uns dies, sinó que quanva viatjar fins a Barcelona per la taula de diàleg va tancar la porta a l'ampliació. En l'última reunió del consell de ministres, el govern espanyol va deixar fora qualsevol detall sobre l'ampliació del Prat i va situar end'euros les actuacions a la infraestructura catalana. El cas ha generat esquerdes dins del Govern: ERC ha emfasitzat la necessitat de protegir La Ricarda, mentre que Junts ha estat vehement a l'hora de defensar la necessitat de l'ampliació. Tots dos, això sí, han estatamb les formes de l'executiu espanyol.

PR conjunta Junts i PSC sobre l'aeroport by naciodigital on Scribd

