Llarena demana al tribunal de Sardenya l'entrega «immediata» de Puigdemont

"Desajustos d'informació" en la resolució del TGUE

El magistrat del Tribunal Supremha enviat aquest dijous un escrit a laper demanar al tribunal que iniciï el procés d'extradició de, que va ser detingut la setmana passada a l'aeroport de l'. Llarena, de fet, demana l'entrega "" de l'expresident, que ara com ara està es troba ai es pot moure perdesprés que la jutge deacordés deixar-lo en llibertat sense mesures cautelars. Puigdemont té previst declarar presencialment dilluns davant la jutge italiana.En l'ofici, de cinc pàgines, Llarena insisteix i diu quei no ha quedat suspesa per les qüestions prejudicials que ell mateix va sol·licitar ala principis d'any. Això xoca amb el que va dir l'al. Els serveis jurídics de lavan assegurar que l'ordre d'extradició havia quedat suspesa a l'espera de resoldre les qüestions prejudicials, i per això el TGUE va decidir aixecar les mesures cautelars de Puigdemont en no veure risc de detenció. Fonts del Suprem confirmaven dijous passat aque l'euroordre mai no s'havia suspès i que Puigdemont ja no tenia immunitat com a eurodiputat. Llarena, que ja va dir divendres passat que l'ordre d'extradició continuava activada, redobla la pressió a Itàlia i amplia la informació sobre la sol·licitud d'entrega de Puigdemont. Subratlla quei que l'euroordre continua vigent. Per tot plegat, conclou, demana a l'autoritat judicial italiana l'entrega "immediata" del detingut a la jurisdicció espanyol perquè pugui ser jutjat perLlarena contempla l'escenari que Puigdemont recuperi cautelarment la immunitat. La seva defensa va dir divendres passat que demanaria mesures cautelaríssimes al TGUE perquè retornés aquesta protecció parlamentària a l'expresident, però encara no ho ha fet. En cas que finalment ho faci, i si el tribunal europeu ho accepta, el jutge del Suprem demana a la justícia italiana quede l'extradició però acordi les mesures necessàries perquè Puigdemont pugui ser extradit un cop perdi la immunitat.El magistrat espanyol apunta també que, si es manté la retirada de la immunitat i la justícia italiana entén que les qüestions prejudicials sol·licitades poden condicionar la seva decisió sobre l'extradició, hi hauria la possibilitat que el tribunal de Sardenya paral·litzés el procés d'execució fins que el TJUE es pronunciï. Aquesta és l'opció que ha adoptat. La defensa de Puigdemont és optimista i creu que la justícia italiana arxivarà el cas.". Així de clar és Llarena, que desmenteix "determinades informacions" que apuntaven el contrari. El magistrat diu que mai s'ha suspès aquesta ordre d'extradició i que l'Advocacia de l'Estat ho sabia, perquè és part del procediment. "Mai se li ha notificat la decisió de suspendre i mai l'Advocacia de l'Estat ha promogut que aquesta decisió es produeixi", diu Llarena, que parla d'un "desajust d'informació" que podria explicar la "incorrecció" del TGUE sobre la vigència de les euroordres.A diferència del que va dir el TGUE i també la defensa de Puigdemont, Llarena diu que la vigència de l'ordre de detenció no es va suspendre amb les qüestions prejudicials. El magistrat detalla que l'eurorodre contra Puigdemont té "" i que per tant no s'ha de suspendre en cas de qüestions prejudicials. "És una decisió que servei perquè quedi a disposició de la justícia i pugui ser jutjat, cosa que fins ara no s'ha pogut fer perquè ha estat fugat", diu Llarena, que insisteix que quan va presentar les preguntes del TJUE no va emetre cap decisió que modifiqués o suspengués la "mesura cautelar" d'extradir Puigdemont a Espanya.

