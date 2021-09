L'estació de Sants, saturada: comencen a circular els primers trens de Rodalies

Reacció de Renfe, contundent

. Renfe haque passen per l'estació barcelonina arran de la vaga de maquinistes de la companyia. A partir de les 12 del migdia, amb una alerta de Renfe:a tota la xarxa de trens.El principal motiu de les alteracions, segons la companyia, és que els maquinistes no estan fent els relleus programats en aquesta estació i això està provocant "importants afectacions en el servei". A hores d'ara, a tot Catalunya ja hi havia més de 80 trens cancel·lats. A primera hora, l'operadora ja havia acusat els maquinistes de no respectar els serveis mínims i que aquest fet estava causant alternacions en el servei previst. Poc després, Semaf s'ha defensat en un comunicat en què culpabilitzava l'empresa de no haver planificat bé aquests serveis mínims. D'altra banda, el servei a l'AVE es presta segons el previst.L'empresa ja assegurava aquest dijous al matí que l'incompliment dels serveis mínims per part dels maquinistes, i ha assegurat que la sentència de l'Audiència Nacional que aquest dimecres va rebaixar alguns percentatges de serveis mínims, a petició de Semaf, no afecta Catalunya. Els usuaris, però, veuen com una vuitantena de trens han quedat afectats de manera significativa per la vaga.La companyia ha assegurat que es pronunciaràcontra la postura d'aquests treballadors i s'ha mostrat convençuda que es tracta d'una acció deliberada. Davant d'això, està estudiant quines mesures prendre contra aquests maquinistes.Renfe ha considerat que la vaga convocada per Semaf és "absolutament injustificada". A més, han demanat disculpes a les persones afectades per la vaga del sindicat de maquinistes i ha insistit que la posició dels seus dirigents és "inadmissible".

