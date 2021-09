L'Audiència Nacional es queda la peça del Tsunami Democràtic de l'operació Volhov

L'ha confirmat la decisió del jutged'enviar la part de l 'operació Volhov que fa referència aa l', segons ha avançat. Els magistrats han acordat això malgrat l'oposició de la, que considera que el jutge no havia argumentat prou bé la decisió idels investigats. Aquesta peça concreta de l'operació Volhov afecta Aguirre va decidir al juny enviar a l'Audiència Nacional la causa contra Tsunami Democràtic. El magistrat-que fa uns dies va processar perels CDR de l'operació Judes i que ja fa temps que investiga les protestes post-sentència- situa els investigats en la direcció i organització de Tsunami i creu que aquesta organització comptava amb una estructura organitzativa. Per això va sol·licitar al jutjat d'instrucció 1 de Barcelona, que pilota l'operació Volhov, que li enviés tota la documentació i les proves trobades per part de laLeses van oposar a aquesta decisió i el fiscal anticorrupcióhi va dunar suport. En un contundent escrit, el fiscal va retreure a Aguirre no argumentar bé la decisió d'inhibir-se del cas i de vulnerar drets dels investigats , i també va criticar al magistrat García Castellón que no expliqués perquè havia decidit quedar-se la causa. No és la primera vegada que Aguirre i la Fiscalia xoquen per com el jutge de Barcelona porta la instrucció de la causa.Finalment, però, l'Audiència de Barcelona ha donat la raó al. Nega que s'hagini hi ha "indicis" els investigats formarien part de l'estructura organitzativa de Tsunami i participarien "de manera principal en les activitats delictives organitzades i encaminades a la mobilització de laindependentista". El jutge García Castellón fa dos anys que investiga Tsunami Democràtic per terrorisme en una causa que encara és secreta.L'operació Volhov va esclatar l'octubre de l'any passat amb diverses detencions i escorcolls de la Guàrdia Civil. La causa original va néixer l'any 2016 a partir d'una causa de suposada corrupció a ladurant el mandat de Convergència. Un dels implicats era el responsable de relacions internacionals del partit,. A partir de trucades que se li van intervenir, el jutge va obrir una altra macrocausa, en aquest cas l'operació Volhov, que després de molts mesos en secret es va fer pública l'octubre de l'any passat i que té diverses peces que continuen en mans del jutge Aguirre.

