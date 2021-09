L'independentisme reivindica la figura de Puigdemont al Parlament

Després de la seva detenció i posterior alliberament a Sardenya i a les portes de la seva declaració davant de la justícia italiana el proper dilluns, els partits independentistesa les votacions del. ERC i Junts han presentat conjuntament una proposta de resolució en la qual denuncien laque pateix l'expresident per part de l'Estat espanyol i reivindiquen el seu llegat i la tasca que exerceix al capdavant del Consell per la República.El text denuncia que tant Puigdemont com els exiliats "han estat perseguits per operacions de l'Estat en les quals hi han participat diverses instàncies judicials i policials" i la vulneració de drets que pateixen. També subratlla elsamb la negativa d'Alemanya, Bèlgica i Itàlia a l'empresonament del líder de Junts i exigeix que "cessin lesdavant les instàncies jurisdiccionals i el Tribunal Constitucional".Encara que els republicans es van mostrar recelosos del paper exercit pel, en la proposició acordada signen la seva "legitimitat" per impulsar el procés d'independència a l'exterior.Els dos socis de Govern també han presentat conjuntament una proposta en la qual es comprometen a presentar l', un espai del qual ha de formar parti que inicialment havia de veure la llum abans de la reunió de la taula de diàleg. En aquest mateix text els dos partits es conjuren per portar unadels Diputats.Junts i ERC també han acordat un text en el qual reivindiquen que l'independentisme representa el 52% dels ciutadans i que cali resoldre les discrepàncies. Estableixen, a més, que només un referèndum acordat amb l'Estat pot substituir l'1-O i es comprometen a seguir treballant per plantejar, però sense anar més enllà en les concrecions.En matèria parlamentària, els dos partits han impulsat un text conjunt per promoure lai renovar organismes com el de la, així com d'altres amb la seva composició caducada.

