Aragonès demana «generositat» i «mirada llarga» a Junts per fer productiva la taula de negociació

El president de la Generalitat,, ha encarat la rèplica en la segona jornada del debat de política general amb la idea força del seu discurs inicial: estàde la via negociada per resoldre el conflicte entre Catalunya i l'Estat. És per aquest motiu que s'ha adreçat a Junts per demanar-liuna actitud en la qual ha subratllat com a "fonamental" la unitat estratègica.Així ha respost el president al discurs del president parlamentari de Junts,, que ha apel·lat a latot menystenint el diàleg que pregona Aragonès. "Estic absolutament convençut que és el camí que hem de transitar. Ens fa, fet que no exclou altres estratègies en altres àmbits", ha insistit el president. De fet, s'ha mostrat convençut que "lluny del soroll" Junts i ERC trobaran els mecanismes "per treballar conjuntament" per anar a la taula de diàleg "amb tota la força". Ha afegit que la taula amb l'Estat ja és unde projectes i propostes.Malgrat el que considera "matisos" en les estratègies polítiques, Aragonès ha volgut subratllar que aquesta "generositat" que reclama a Junts ha de ser recíproca i que per aixòdissabte passat. "La defensa judicial des de l'exili és una oportunitat, ha posat al descobert la fragilitat del Suprem. Cal posar-la en valor i no és contradictòria amb altres apostes perquè es complementen", ha assegurat.La segona jornada del debat de política general ha estat marcada per les peticions que ha fet l'oposició al president de la Generalitat. La CUP li ha reclamat directament que fixi una data per al referèndum d'autodeterminació abans del 2025 i que ho utilitzi com a mesura de "pressió" a la taula de negociació mentre l'independentisme prepara "el nou embat". El president ha respost, però, que l'acord d'investidura que es va segellar amb els anticapitalistes incloïa treballar per aconseguirel referèndum ii que, per tant, la seva acció se cenyirà a l'acord inicial. "Les propostes noves que hi hagi les hem de treballar bé", ha assegurat tot ubicant la proposta de la CUP en el "joc de posicions".Els anticapitalistes també han demanat a Aragonès unsi vol comptar amb el seu suport als pressupostos i han carregat contra projectes com els Jocs d'Hivern, l'ampliació de l'aeroport o BCN World. El president ha insistit que complirà amb els acords d'investidura, però ha alertat que calen les "eines" per complir-los, com ara unsque, ha subratllat, vol aprovar amb la majoria de la investidura.Per contra, el PSC ha exigit que es reuneixi la taula de partits , un dels compromisos inclosos en l'acord d'investidura dei ERC i que només es va reunir una vegada sota la presidència de. Els dehan reclamat al president que plantejar l'amnistia i l'autodeterminació són "objectius irreals" i que no reincideixi en el "fracàs col·lectiu" del 2017. En aquest sentit, Aragonès ha emplaçat els socialistes a explicar quina és la seva alternativa. "Pensava que el govern alternatiu", ha respost amb ironia.Aragonès ha replicat a Illa que la proposta del govern espanyol per resoldre el conflicte "no pot ser una agenda de retrobament" amb qüestions rellevants però de caràcter sectorial. "És absolutament insuficient. El conflicte amb l’Estat no una comissió. És un. Un projecte que vulgui ser alternatiu ha de tenir proposta. Si no la tenen, no són alternativa", ha conclòs.Els comuns, per la seva banda, han assenyalat laevidenciada pel Govern que presideix Aragonès pel xoc constant entre socis per qüestions com l'ampliació de l'aeroport o la taula de negociació, on Junts ha deixat buides les seves cadires. La presidenta del grup parlamentari d'En Comú Podem, J, ha demanat, però, que es blindi aquesta taula perquè és necessària per a "conquestes" d'assumptes que són una qüestió de país. Ha afegit que aquest espai d'interlocució beneficiarà fins i tot a aquells que no hi creuen i que treballen perquè. En la seva rèplica, Aragonès ha burxat en les incoherències que, sota el seu criteri, encaixen els comuns governant amb el PSOE a la Moncloa o amb el PSC a l'Ajuntament de Barcelona: "Un govern trencat és aquell en què l'alcaldessa diu A i el tinent d'alcalde diu B? Vostès poden donar lliçons?".

