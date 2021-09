Junts apel·la a la «cultura d'unitat» però menysté la via del diàleg d'Aragonès

"La majoria del[de vot independentista aconseguida a les eleccions del 14-F] no demana una reforma de l'Estatut,: demana la independència". Aquesta és una de les frases claus de la intervenció d', cap de files deal Parlament, en la segona jornada del. Batet ha reclamatdins del moviment idins del Govern liderat per Pere Aragonès, però al mateix temps ha situat en un segon pla la mesa de negociació amb l'Estat que defensa el president com a via principal per resoldre el conflicte., ha apuntat Batet, que ha situat la "unitat" com a "únic camí". "No s'hi val que cadascú tingui la seva pròpia estratègia", ha remarcat el dirigent de Junts, que ha dedicat part de la seva intervenció a la detenció de Carles Puigdemont a Sardenya i a les seves conseqüències polítiques.Aquest episodi ha servit a l'exalcalde de Valls per carregar contra tots els governs espanyols que s'han enfrontat, amb major o menor intensitat, als avenços de l'independentisme, i també per posar-los a tots al mateix sac. "En els quatre anys que han passat des de l'1-O hem vist tres executius, i tots han fet la mateixa persecució. Ja sigui el, elen solitari o el PSOE amb", ha ressaltat Batet, que ha assenyalat que els poders de l'Estat treballen com una "piconadora" per aturar el moviment sobiranista. "Diuen que volen dialogar i continuen fent servir la força d'un Estat per destruir-nos amb, guerra bruta i tripijocs. Actuen de manera il·legal,, barroera i ridícula", ha diagnosticat el dirigent independentista.Batet, en aquest sentit, s'ha volgut dirigir directament a, cap de files del PSC, per responsabilitzar-lo de casos com la detenció del líder de Junts. "Deixin de fer el ridícul, senyor Illa. Hem sabut per diferents mitjans que el, o potser el president, van supervisar l'operació de detenir Puigdemont. Va quedar clar en la nota de premsa de la Moncloa de matinada. Ja veiem com actua el govern més progressista de la història:, i amb l'altra venen al Palau de la Generalitat, es passegen como Pedro por su casa i fan veure que aposten pel diàleg", ha apuntat el president del grup parlamentari de Junts.Aquesta crítica a la negociació tal i com està plantejada en aquests moments contrasta amb les paraules d'Aragonès en la sessió d'ahir, durant la qual va indicar que asseure l'Estat a la taula de diàleg era "l'única estratègia guanyadora" per culminar el procés . "Qui pot negociar amb un Estat que sempre vulnera l'estat de dret i intenta enganyar la justícia europea?", s'ha preguntat, de manera retòrica, Batet. ", i a l'altra banda no n'hi veiem. El diàleg requereix respectar l'altre, i vostès [el PSC] no respecten. Reprimeixen i ens veten a la taula de diàleg ", ha remarcat el cap de files de Junts a la cambra catalana, que també ha avisat quePoc abans que Batet pugés al faristol del Parlament, qui s'ha referit a la taula de diàleg i a la detenció de Puigdemont ha estat, cap de files de Junts a Madrid i una de les escollides per formar part de la delegació catalana de la mesa que no va ser acceptada per Aragonès. Nogueras, que ha interpel·lat Pedro Sánchez en la sessió de control al Congrés dels Diputats, ha qualificat la retenció de l'expresident com un, i ha donat per morta la mesa de negociació., ha indicat la diputada, en referència a la preeminència del deep state per sobre de les actuacions del govern espanyol.La intervenció de Junts, en tot cas, ha estat menys crítica que la de la CUP. La formació anticapitalista ha centrat la seva estratègia en aquest debat en una nova votació sobre la independència , que ha emmarcat en undestinat a fer irreversible la negociació "real i efectiva" amb l'Estat. "Cal crear les condicions perquè els actors internacionals i Espanya hagin de cedir. El referèndum és el marc polític mobilitzador i democràtic, com ens demostra l', perquè és l'element que tensa més l'Estat", ha indicat el diputat Carles Riera, que també ha defensat situar-lo en paral·lel a la celebració de la segona votació sobre la independència d'. "No es pot desaprofitar aquesta oportunitat. Posi data al referèndum , no perdi el tren d'Escòcia, i fixi'l per abans del 2025", ha ressaltat Riera cap al final de al intervenció.Riera, que també s'ha referit al paper decom a vicepresident i líder de Junts dins del Govern, s'ha preguntat "on és" la preparació delfixat en l'acord signat entre ERC i la CUP poques setmanes després de les eleccions. "Està jugant la, i estan estabilitzant el marc autonòmic i estatal", ha diagnosticat el portaveu dels anticapitalistes, que també ha acusat Aragonès de posar el Govern "al servei" de la seva "agenda bilateral" amb el. "El seu Govern està molt lluny dels compromisos de la investidura", ha ressaltat. Junts, poc després de la intervenció d'Aragonès, ja va fer saber en públic que havia trobat a faltar referències a la confrontació, consignada en l'acord de Govern del maig

