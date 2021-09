La CUP exigeix a Aragonès posar data a un nou referèndum abans del 2025

"Senyor Aragonès, el seu discurs d'ahir no va fer tremolar gaire els pilars del règim del 78". Aquesta ha estat l'arrencada de, diputat de la, en el seu torn d'intervenció en el debat de política general. Davant la defensa que va fer el president de la negociació amb l'Estat -"única estratègia guanyadora" per culminar el procés, segons Aragonès -, Riera li ha retret que aposti per unaque només "afebleix l'independentisme" davant les negatives reiterades del PSOE -i del PSC- a negociar l'autodeterminació i l'amnistia. Amb la negociació dels pressupostos en l'horitzó, el diputat ha demanat un. "Arribin a la negociació amb la carpeta dels compromisos sota el braç", ha remarcat. La principal demanda?La formació anticapitalista ha centrat la seva estratègia en aquest debat en una nova votació sobre la independència , que ha emmarcat en undestinat a fer irreversible la negociació "real i efectiva" amb l'Estat. "Cal crear les condicions perquè els actors internacionals i Espanya hagin de cedir. El referèndum és el marc polític mobilitzador i democràtic, com ens demostra l', perquè és l'element que tensa més l'Estat", ha indicat el dirigent anticapitalista, que també ha defensat situar-lo en paral·lel a la celebració de la segona votació sobre la independència d'. "No es pot desaprofitar aquesta oportunitat. Posi data al referèndum, no perdi el tren d'Escòcia, i fixi'l per abans del 2025", ha ressaltat Riera cap al final de al intervenció.Riera, que també s'ha referit al paper decom a vicepresident i líder de Junts dins del Govern, s'ha preguntat "on és" la preparació delfixat en l'acord signat entre ERC i la CUP poques setmanes després de les eleccions. "Està jugant la, i estan estabilitzant el marc autonòmic i estatal", ha diagnosticat el portaveu dels anticapitalistes, que també ha acusat Aragonès de posar el Govern "al servei" de la seva "agenda bilateral" amb el. "El seu Govern està molt lluny dels compromisos de la investidura", ha ressaltat."Ningú en aquest país està dient que la taula de diàleg hagi estat un èxit. Ningú diu que en sortirà l'exercici de l'autodeterminació i l'amnistia, tothom sap que això és impossible per definició.", ha remarcat Riera, que ha apuntat queva sortir "somrient" de Palau després de veure's amb Aragonès i la delegació catalana. "Va ser un, No podem seixar embarrancat el país en aquesta taula, perquè la repressió cavalca a un ritme galopant", ha indicat el diputat de la CUP, que ha citat fins a tres vegades la detenció de Carles Puigdemont a Sardenya , que va durar tan sols unes hores El fet que la CUP porti a votació la celebració d'un referèndum posarà el termòmetre a la unitat independentista a la cambra. Fonts de Junts assenyalaven ahir aque qui ha de resoldre la qüestió amb els anticapitalistes és ERC, que és qui va arribar a un acord d'investidura amb la CUP en base a un nou embat democràtic en el període de dos anys., assenyalaven aquestes fonts. Junts i ERC presentaran vint propostes de resolució conjuntes i cinc per separat, que també poden generar discrepàncies entre els socis.

