El sou dels diputats obre un nou litigi entre partits al Parlament

Hola!

Per Aturix el 28 de setembre de 2021

Estic a l'atur, i voldria saber on tinc que enviar el meu CV per optar a un escó parlamentari. Crec que estic totalment capacitat per fer la feina que fan els que viuen d'això, es a dir RES, i com que sé el que és viure en la precarietat, un sou de parlamentari seria com tocar-me la Primitiva. A més podria renunciar a dietes i mandangues, ja que amb 3.000 € al mes de sou base, inclús podria estalviar. Només d'imaginar-me els mesos que toquin pagues dobles, ja m'agafa vertigen i tot! Com que veig que per ser diputat s'ha de tenir molta cara dura i poca vergonya, jo provo per si cola i en volen agafar per substituir-los, que pel que sembla s'avorreixen molt i no van al plens... però a parar la mà a fi de mes no falta ni un. Vaja, que si volen jo em sacrifico pel meu país i faig veure que treballo (m'és igual el partit que em llogui) durant les legislatures que faci falta, repeteixo que estic aturat i disposo de temps per perdre, i prometo que votaré SÍ a tota proposta de apujar-nos el sou, que és l'única cosa que posa d'acord a tots el partits siguin del color que siguin. Ah, i si no els fa el pes la meva candidatura, que sàpiguen que els votarà sa mare les properes eleccions... al cap i a la fi, viuen de nosaltres, els nostres vots i els nostres diners. Atentament, i esperant veure a més d'un d'aquets a la cua de l'atur (per fi sabran què és perdre poder adquisitiu de veritat), em despedeixo. Un aturat.