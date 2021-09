El Ministeri de l'Interior diu que la comissaria de Via Laietana ha contribuït a «enfortir la democràcia»

El secretari d'estat de seguretat,, ha assegurat aquest dilluns que la seu central de laa lade Barcelona "ha estat i és un símbol de servei públic des de la qual diverses generacions de policies han contribuït i continuen contribuint a enfortir la democràcia". Pérez Ruiz també ha assegurat que la Policia Nacional és una de les institucions més valorades pels ciutadans i s'ha mostrat convençut que els catalans agraeixen la seva feina "abnegada i silenciosa".El número 2 delho ha dit durant la celebració del patró de la Policia Nacional a Barcelona, els Àngel Custodis, on s'han lliurat desenes de condecoracions a policies i civils. El secretari d'estat s'ha compromès a millorar les condicions laborals dels agents destinats a Catalunya.La delegada del govern espanyol a Catalunya,, ha agraït la feina als prop de 3.500 policies nacionals destinats a Catalunya i ha reconegut les dificultats laborals que pateixen per falta de recursos humans i materials. D'aquests efectius, el 21% són dones, i Cunillera s'ha compromès a lluitar perquè arribin a ser almenys el 50% i perquè arribin "tant amunt com elles vulguin". Precisament ha situat la lluita contra la violència de gènere com una de les prioritats policials, així com la persecució dels delictes d'odi. També ha demanat la màxima coordinació entre cossos policials.El cap superior de la Policia a Catalunya,, ha dit que el cos treballa per la seguretat i la llibertat de tots els catalans, i lluita contra elsque volen "fracturar l'estat socialment i políticament". Per això, ha dit que Catalunya ha de comptar amb la millor policia possible i sempre fent complir la Constitució.Togores també ha destacat algunes de les operacions policials més importants de l'últim any i ha donat algunes xifres sobre l'activitat policial. Així, per exemple, s'han fet més de 150 detencions al port de Barcelona i 17 a l'aeroport del Prat, on s'han interceptat 30 quilos de drogues. També ha augmentat l'activitat d'elaboració de DNI i documents d'estrangeria, però han baixat els passaports a causa de la pandèmia.S'han fet més de 1.500 investigacions, s'han desarticulat 80 grups criminals i se n'estan investigant 68 més, sobretot per cultiu de marihuana, tràfic i explotació de persones, estafes i blanqueig de capitals. S'han fet més de 2.000 detencions i s'han interceptat 3.500 quilos de droga. Entre les operacions destacades, Tugores n'ha remarcat una sobre abusos sexuals de menors, una de tràfic d'armes de guerra, una altra sobre falsificació de productes industrials i una altra sobre explotació de dones amb finalitats sexuals.A l'acte hi han acudit nombrosos comandaments policials, militars, de la judicatura i polítics, entre els quals destacaven el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, el director general dels Mossos, Pere Ferrer, el tinent d'alcaldia de Seguretat de Barcelona, Albert Batlle, o el cap de la Guàrdia Urbana de Barcelona, Pedro Velazquez, així com el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), Jesús María Barrientos, el fiscal superior de Catalunya, Francisco Bañeres, o la fiscal en cap de Barcelona, Concepción Talón. Mentre esperaven l'arribada i salutació de la delegada del govern espanyol a Catalunya, Teresa Cunillera, i del secretari d'estat de seguretat, Rafael Pérez Ruiz, s'ha pogut veure diversos d'aquests càrrecs parlar entre ells animosament, segurament sobre els aldarulls ocorreguts els últims dies a Barcelona després dels macrobotellots.

