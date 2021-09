La festa del cinema 2021: entrades a 3,50€ a totes aquestes sales de Catalunya

Els espectadors comencen a omplir, a poc a poc, les sales de cinema. Per culpa de la pandèmia, el sector ha patit una davallada molt notòria que ha deixat sagnant la gran majoria de sales de projeccions de tot el país. En les últimes setmanes, però, les darreres estrenes notòries de cinema com Dune han tornat a arrossegar una riuada d'espectadors als cinemes. La gran majoria acumulava ganes de tornar a veure una pel·lícula, i ara arriba una situació encara més idònia per a gaudir-ho. La festa del cinema comença avui a Catalunya i seguirà fins al 28, 29 i 30 de setembre.



L'any passat no es va poder celebrar, per causes evidents, però aquest arriba amb un canvi notori: les entrades no seran a 2,90€ -com les passades edicions-, sinó que es vendran a 3,50€. Tot i això, el preu és molt inferior a la mitjana habitual de les entrades en la gran majoria de cinemes. Tampoc caldrà registrar-se a cap web i es podran comprar les entrades directament a la taquilla.

Amposta: UCC Cinemes AmpostaBarcelona: Arenas de Barcelona MulticinesBarcelona: Aribau MulticinesBarcelona: Balmes Multicines V.O.Barcelona: Boliche CinemesBarcelona: Bosque MulticinesBarcelona: Cinema MaldàBarcelona: Cinemes GironaBarcelona: Cinesa DiagonalBarcelona: Cinesa Diagonal MarBarcelona: Cinesa La MaquinistaBarcelona: Cinesa SOM MultiespaiBarcelona: Filmoteca de CatalunyaBarcelona: Glòries MulticinesBarcelona: Gran Sarrià MulticinesBarcelona: Phenomena ExperienceBarcelona: Renoir FloridablancaBarcelona: VerdiBarcelona: Yelmo Cines IcariaBarcelona: Yelmo Cines ComediaBarcelona: Zumzeig CineBlanes: OCine BlanesAbrera: Yelmo Cines AbreraArenys de Mar: Ocine ArenysArgentona: Centre Parroquial d’ArgentonaBadalona: Ocine MàgicBarberà del Vallès: Yelmo Cines BaricentroCardedeu: Cinema EsbarjoCastelldefels: Cinemes MetropolCastelldefels: Yelmo Cines Premium CastelldefelsCornellà de Llobregat: Cinemes FullCornellà de Llobregat: Odeón LlobregatFigueres: Cinema Las VegasFigueres: Cat CinesGarriga, La: Cine AlhambraGavà: Cinesa BarnasudGirona: OCine GironaGirona: Albéniz CentreGranollers: Ocine GranollersIgualada: Ateneu CinemaL’Hospitalet de Llobregat: Cinesa La FargaL’Hospitalet de Llobregat: Filmax Gran ViaManresa: Cinemas Bages CentreMasnou, El: Cinema La CalàndriaMataró: Cinesa Mataró ParcMataró: FomentMontcada i Reixac: Cinemes MontcadaOlot: Cinemes OlotPalamós: Cinemes ArincoPlatja d'Aro: OCine Platja d'AroPrat de Llobregat, El: Cine CapriPremià de Mar: L'AmistatReus: Axion ReusRoquetes: OCine RoquetesRoses: Cinemes RosesSabadell: Cines ImperialSabadell: Multicinemes Eix MaciàSant Andreu de la Barca: Cines AtriumSant Boi de Llobregat: Cinemes Can CastelletSant Celoni: Ocine Sant CeloniSant Cugat del Vallès: Yelmo Cines Premium Sant CugatSant Feliu de Llobregat: CineBaixSant Martí de Tous: Cinema TousSant Vicenç dels Horts: Multicines La VailetSanta Margarida de Montbui: Mont-Àgora CinemesSalt: Odeon GironaSitges: Cinema El RetiroSitges: CinemaPrado-Cineclub SitgesTarragona: OCine Les GavarresTarragona: Cine Yelmo Parc CentralTàrrega: MajesticTerrassa: Cinema CatalunyaTerrassa: Cinesa Parc VallèsVendrell, El: OCine El VendrellVic: SucreVic: VigatàVilafranca del Penedès: Cine Club VilafrancaVilafranca del Penedès: Kubrick CinemaVila-Seca: OCine Vila-Seca

