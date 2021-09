Aragonès diu que ni Puigdemont ni «ningú de Junts» li ha demanat «trencar» la taula de diàleg

Crítiques a Colau per inhibir-se en els macrobotellots

Primeres reaccions del president de la Generalitat,, després de les crítiques dei diversos dirigents deJunts a laamb l'Estat. Les afirmacions de l'expresident català - fetes des de l'Alguer, després del seu alliberament - no van agradar Aragonès, que s'havia desplaçat fins a Sardenya per fer-li costat arran de la detenció de dijous al vespre. Aquest dilluns, en una entrevista al programa Cafè d'idees de TVE, el president de la Generalitat ha recalcat que ni Puigdemont ni "" li ha demanat "" l'instrument de negociació amb el govern espanyol. "A mi ningú m’ha dit que això s’ha de trencar", ha insistit sobre la taula de diàleg.Aragonès ha sol·licitat dialogar amb l'Estat amb la "", a partir de la "" de l’independentisme. "Enfortim la nostra posició negociadora", ha subratllat, abans de destacar que és ara, "més que mai", el moment d'apostar per una sortida negociada del conflicte. Aragonès s'ha mostrat "convençut que Junts acabarà sent"El president de la Generalitat ha estat clar a l'hora de defensar l'aposta pel diàleg i ha contemporitzat més en relació al coneixement que previ que hagués pogut tenirde lade Puigdemont a l'Alguer, que l'expresident i el seu equip d'advocats donen per feta. Aragonès ha evitat "" sobre sii el seu executiu estaven al cas dels passos policials i judicials de les autoritats italianes. "", ha dit a preguntes de Gemma Nierga.El que sí que ha volgut subratllar és que "amb els indults no ha acabat la solució davant de la repressió". Després d'assenyalar la justícia espanyola com a responsable de voler dinamitar el diàleg, ha reclamat al govern espanyol actuar en conseqüència, aprofitant totes les eines legislatives per "".En la setmana del, Aragonès ha repassat altres qüestions de l'agenda política, com la relació amb lai la. "Crec que no hem de desaprofitar l’oportunitat que allò que vam acordar en el pacte d’investidura es pugui dur a terme, i això requereix uns pressupostos", ha expressat sobre la CUP, que en els darrers dies ha apujat el to contra el Govern . El president català ha apuntat que la candidatura dels Jocs d'Olímpics d'Hivern es validarà en una consulta i que s'avança en l'elaboració d'un protocol per actuar davant de desnonaments, qüestions que els anticapitalistes van fixar com a destacades en el pacte d'investidura amb ERC.Aragonès ha estat diàfan en relació a com ha d'afrontar l'independentisme la negociació dels, i més després que Junts li demanés fer un front comú al Congrés . "Si hem d’anar a buscar el desgast de l’independentista del costat, millor que no comencem.", ha dit sobre la proposta de Junts, a qui ha demanat "ser honestos i posar les cartes sobre la taula". "Si cada dia hem de buscar una excusa per votar que no, diguem-ho d’entrada", ha afegit.Al marge del debat polític, Aragonès ha criticat la reacció de l'alcaldessa de Barcelona,, després delsde la festes de la Mercè. Colau va acusar el Govern de no haver desplegat més efectius dels Mossos d'Esquadra i Aragonès li ha respost que assumeixi "les seves responsabilitats" a l'hora de governar al ciutat. "No té raó;", ha afirmat. "Nosaltres sempre estem a disposició. I la mostra és que no hem entrat en cap polèmica", ha afegit. El president català confia que "a mesura que es vagi normalitzant la situació de l’oci nocturn" la situació al carrer "canviarà".

