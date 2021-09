Olaf Scholz, la socialdemocràcia salvada per la pandèmia

La revenja de Helmut Schmidt

. O, com a mínim, li pot donar una nova oportunitat. Tot i que no es pot donar res per segur i que les negociacions per formar govern seran llargues,, el candidat guanyador en les eleccions alemanyes d'aquest diumenge , té opcions d'assolir la cancelleria. L'any 2017, quan les anteriors eleccions alemanyes, l'històric Partit Socialdemòcrata Alemany (SPD), va quedar reduït a un esquifit 20% dels vots, pagant així anys de govern de coalició amb els democristians (CDU-CSU) d', el que ha causat desgast en la CDU d'Angela Merkel, però encara més en els socialdemòcrates.Aquest diumenge, les tornes poden haver canviat. La CDU i l'SPD s'han desgastat enormement. La retirada de Merkel, la candidatura fràgil del seu successor al capdavant del partit, Armin Laschet, i la major solidesa del socialdemòcrata Olaf Scholz, han dut aquest a la primera posició i poden suposar un canvi de cicle a Berlín. Peròque ha desafiat tots els pronòstics que, fins fa unes setmanes, li donaven poques opcions?, des de ben jove Olaf Scholz, i és a la gran urbs portuària on ha construït la seva base política. Pragmàtic, va defensar les polítiques de rigor financer de l'anterior canceller, el socialdemòcrata(1998-2005), i es va desgastar al seu costat. Sempre amb problemes amb l'ala esquerra del seu partit, que el veu com un exponent de la tecnocràcia, Scholz va saber reinventar-se al capdavant de l'alcaldia d'Hamburg, una ciutat estat dins del sistema federal alemany.Scholzentre el 2011 i el 2018, demostrant capacitat per combinar el rigor pressupostari amb una política ambiciosa d'ajudes a les famílies amb fills i a la partida d'habitatge. Després de les eleccions del 2017, quan l'SPD va quedar reduït a un 20% que era l'anunci d'una davallada històrica, Scholz va tornar al govern federal de la gran coalició CDU-SPD per ser el número dos d'Angela Merkel com a vicecanceller i ministre de Finances.Sense la pandèmia, és possible que els socialdemòcrates no haguessin aixecat el cap i que l'espai d'una esquerra moderada i, sobretot, moderna, hagués recaigut ja en els Verds, cada cop més centrats i guanyadors. Després de governar tants anys junts, els democristians de Merkel i l'SPD de Scholz estaven molt desgastats però sobretot ho estava la força petita de la coalició, l'SPD. L'intent de Scholz de fer-se amb la presidència del partit el 2019 va acabar en un. El principal dirigent de la formació en el govern federal va ser derrotat en el congrés del partit a mans del tàndem format perUn polític que fos menys resistent que Scholz no hagués resistit la humiliació. Però el vicecanceller és. Va posar bona cara, sabent potser que des d efa dècades cap líder de l'SPD resisteix gaire temps al capdavant del partit. I en això va venir la pandèmia. Merkel va haver d'optar per una política intervencionista i deixar de banda la rigidesa en els criteris de dèficit.De cop i volta, Scholz, ministre de Finances, va passar de ser el més antipàtic dels membres de tot govern a encarnar undavant la magnitud de la crisi. La disciplina pressupostària passava a segon terme i Scholz va encarnar l'aposta ferma per la recuperació i l'expansió, amb. En poc temps, el vicecanceller va passar a ser un dels polítics més populars del seu partit, que el va fer candidat a la cancelleria.Amb una Merkel en retirada, Scholz s'ha vist reforçat per factors inesperats:i de. A aquesta li van fer mal alguna mentida en el seu currículum, com els plagis en la seva tesi doctoral. Un fet que en altres llocs, com Espanya, li hagués fet poc mal, però que en un país seriós té un cost enorme. Això i certa manca de gruix en els debats han erosionat l'aspirant ecologista. Mentre que a Laschet l'han afectat un seguit d'errors en campanya, començant per una escena en què se'l veia rient sense parar mentre el president alemany Steinmeier feia un discurs davant dels aiguats que van assolar Alemanya fa uns mesos.Amb Scholz, s'imposa undins de la socialdemocràcia que ningú com l'hamburguèsva saber encarnar millor. També com ell, Scholz va saber convertir el govern d'Hamburg en la seva plataforma de poder. L'avui guanyador no amaga l'admiració per Schmidt, canceller en uns anys gloriosos de la socialdemocràcia alemanya (1974-82) i exponent també d'una moderació ideològica i una preferència per polítiques basades en la serietat de les dades i no gaire en posturetes o afirmacions buides.. La dirigent política més poderosa d'Europa es retira deixant el seu partit en una situació malmesa i ha de veure com el candidat pel qual ha apostat surt destrossat de les urnes. La líder més emblemàtica de l'Europa actual no ha pogut evitar un pèssim resultat per al seu partit. Una dada que ha de merèixer anàlisis profundes.Ara venen unes llargues discussions per formar un nou govern. Scholz no té res garantit, però sí el vent de cara per agafar el timó de la cancelleria. Si l'assoleix, començarà per ell el més difícil, demostrar que és molt més que un solvent ministre d'Hisenda. Haurà d'i més enllà, en un continent que s'hi juga molt per demostrar que Europa és una àmplia avinguda entre

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor