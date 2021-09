Mor Antonio Franco, històric director d'El Periódico

El periodista, històric director de El Périodico, ha mort aquest dissabte adesprés de deu anys de lluita contra el. Franco, també nascut el 1947 a la capital catalana, va dirigirdurant més de vint anys (1978-1982 i 1988-2006), però també destaca per una altra fita important: va ser qui va engegar l'edició d'a Catalunya.Bregat en mil batalles, amb(un avi seu va ser alcalde de Lleida i dirigent de Joventut Republicana, sigles mítiques de Ponent), va ser cap de redacció d', de la qual el 2017 se'n van recordar els 40 anys de l'atemptat ultra que va patir. Com tots els qui hi eren aquell dia, va sobreviure de miracle. No es va definir mai com ai no va votar l'1-O, però sí que va quedar impactat per la brutalDe fet, l'octubre del 2012 va signar, juntament amb un centenar de professionals, un manifest a favor delespanyol i en contra la independència de Catalunya. A nivell polític, a les eleccions aldel 2015 va donar el seu suport a la confluència d'esquerresPrecisament sobre la seva opinió de la política catalana, NacióDigital va entrevistar-lo en un moment clau del procés, just pocs dies després del referèndum de l'1-O. En aquella conversa, opinava que "la mobilització delera tan important com la de l'" i es mostrava decebut per la intervenció del monarca, mentre que assegurava que "el discurs del rei, sense fer cap esment als ferits, estendrà el sentiment republicà".

