Llarena comunica a la justícia italiana que la causa contra Puigdemont continua activa

El magistrat del Tribunal Supremha comunicat aquest divendres a la justícia italiana que la causa contra, detingut dijous a l'Alguer, continua activa. En un ofici dictat aquest matí, Llarena adjunta l'ordre de detenció i entrega que va emetre el 14 d'octubre de 2019 contra l'expresident i recorda que està "actualment en vigor". "Comunico que el procediment judicial que deriva de l'euroordre està actiu i pendent de la captura dels processats en situació de rebel·lia", diu Llarena al tribunal italià.Llarena també ha remès a la justícia italiana la qüestió prejudicial plantejada davant del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) i remarca que la seva tramitació "no modifica la situació en què es troba el procediment", més enllà que arribat el moment s'hagi d'adaptar al que digui el TJUE quan resolgui les prejudicials.Dijous a la nit saltava la notícia: Puigdemont havia estat detingut a l'aeroport de l'Alguer per part de la policia italiana. Ha passat la nit a comissaria, en contacte constant amb la seva defensa, que pilota Gonzalo Boye. A hores d'ara es troba en situació de "detenció policial". Això vol dir que encara no ha comparegut davant del jutge italià, cosa que haurà de fer en les properes hores.La primera decisió que haurà de prendre la justícia italiana serà sobre la situació personal de l'expresident, és a dir, si se'l manté detingut o se'l deixa en llibertat, i en aquest cas si s'imposen mesures cautelars. Després haurà d'abordar la qüestió de l'extradició. La defensa de l'expresident té clar que Puigdemont serà deixat en llibertat: diuen que la detenció és "il·legal" perquè l'euroordre del Tribunal Suprem estava "suspesa", cosa que la justícia espanyola nega.

