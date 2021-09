L'AMI convoca concentracions de suport a Puigdemont a les vuit del vespre

⭕️ @AMI__cat convoca concentracions de suport al president #Puigdemont @KRLS

📍20h

📍Davant dels ajuntaments de pobles i ciutats de Catalunya pic.twitter.com/KH3LX1lnN8 — AMI (@AMI__cat) September 24, 2021

L'ha convocataquest divendres al vespre arreu de Catalunya en suport a Carles Puigdemont, detingut aquest dijous al vespre a l'illa italiana de Sardenya . Les concentracions es faran a lesdavant delsi a lesque s'hi sumin.Per altra banda,també ha convocat una manifestació per a diumenge a la. La nova mobilització està impulsada per l'Assembla però fonts de l'entitat han explicat a l'ACN que esperen que s'hi sumin altres entitats i partits. Avui, d'urgència, l'ANC ja ha promogut una protesta davant del consolat d'Itàlia a Barcelona, convocat amb poques hores de marge.Puigdemont s'havia desplaçat fins a Sardenya per participar en l'acte Aplec Internacional Adifolk a la ciutat de, on dos policies de paisà el vanquan hi va arribar. L'entorn del líder de Junts ha confirmat aquest divendres al matí que Puigdemont ha passat lai està actualment a disposició dels jutges de la Cort d'Apel·lació de Sàsser.Hi ha un gran dubte per saber quin és elque n'ha permès la detenció, ja que lesde Puigdemont, Ponsatí i Comín es vani la justícia europea vaAra, però, f​onts delapunten a NacióDigital que l'

