La protesta s'ha traslladat a la Diagonal perquè els Mossos han acordonat el consolat italià al carrer Aribau

📹Gala Espín (@galaeaphoto) https://t.co/Hxz2e2XlwU pic.twitter.com/mMQsV9yk8z — NacióDigital (@naciodigital) September 24, 2021

📸 Fotos de la protesta al consolat italià contra la detenció de Puigdemont, de Gala Espín (@galaeaphoto) https://t.co/Hxz2e2XlwU pic.twitter.com/tp8y9xBL1M — NacióDigital (@naciodigital) September 24, 2021

Laura Borras ha assistit a la concentració. Foto: Gala Espín

Centenars de persones s'han concentrat aquest matí al voltant del consolat italià, al carrer Aribau de Barcelona, per protestar contra, aquesta nit a l'illa dearran d'una ordre de cerca i captura del. Puigdemont s'hi havia desplaçat fins per participar en l'acte Aplec Internacional Adifolk, a l'Alguer, i ara és assistit pels seusa l'espera que la cort de Sàsser es pronunciï.El moviment als carrers no s'ha fet esperar i l'(ANC) ja va convocar dijous a la nit a manifestar-se contra la detenció, aquest divendres a partir de les nou del matí davant deltambé hi han donat suport.​En paral·lel,ha convocat els membres del Govern a una reunió extraordinària a les 12, mentre que la presidenta del Parlament,, viatjarà a Sardenya, on ja tenia previst anar per assistir a Adifolk. També s'hi desplaçaran secretària general adjunta i portaveu d'Esquerra Republicana,, i l'eurodiputadaEls manifestants han tallat la Diagonal de Barcelona, on s'ha traslladat perquèal carrer Aribau. Segons el Departament d'Interior, la policia catalana ha actuat d'acord amb la conselleria d'Exteriors i la petició de protegir la seu diplomàtica, ja que tenia informació que hi havia grups extremistes que es volien traslladar a la zona i provocar aldarulls.A la concentració, hi ha una forta representació de JxCat, amb Laura Borràs, l'exconseller, el secretari general del partit,, o el vicepresident, així com els consellers. També hi ha l'exconsellera de Salut i vicepresidenta del Parlament, la republicana, la diputada d'ERC, així com el president d'Òmnium,, i la presidenta de l'ANC,, entre d'altres.La presidenta de l', i el president d', han denunciat que laa Itàlia és un "nou episodi" de la "" dels poders de l'estat espanyol. Des de la concentració al consolat d'Itàlia a Barcelona, els dirigents de les entitats sobiranistes han exigit l'alliberament immediat de l'expresident de la Generalitat. Paluzie ha assenyalat "l'amb la figura de Puigdemont a l'exili". I, segons Cuixart,per privar l'expresident dels seus drets com a eurodiputat.Els Mossos han fet un fort desplegament policial, amb una desena de furgonetes a la zona. Els manifestants porten pancartes on es llegeix "", o "Puigdemont, President!". També hi ha banderes estelades i cartells reclamant, en anglès, la llibertat per a Catalunya.kkkSegons l'entorn de l'expresident, dos policies de paisà van retenir ahir Puigdemont en la seva arribada a l'Alguer. El mateix entorn confirma que Puigdemont ha passat la nit en una presó de Sàsser i serà posat aquest divendres, que decidirà si l'allibera o l'extradeix cap a l'Estat.

Els assistents demanen l'alliberament de l'expresident català. Foto: Gala Espín

El gran dubte és quin és el forat legal que ha permès la detenció. Lesde Puigdemont i els exconsellersvan ser suspeses i per això la justícia europea va decidir retirar-los la immunitat parlamentària. De fet, elde lava decidir retirar aquesta protecció com a diputats europeus en considerar que no hi havia risc de detenció.​ ​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor