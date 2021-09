Carles Puigdemont, detingut a Sardenya

L'independentisme tanca files amb Puigdemont

La dreta espanyola manté l'eufòria continguda

ha estat detingut a l'illa italiana de. Segons ha avançat El Español i ha confirmatles autoritats italianes han retingut aquest dijous a l'expresident de la Generalitat arran d'una ordre de cerca i captura del. Puigdemont s'havia desplaçat fins a Itàlia per participar en l'acte Aplec Internacional Adifolk i ara és assistit per unSegons l'entorn de l'expresident, dos policies de paisà han retingut Puigdemont en la seva arribada a. El mateix entorn confirma que Puigdemont passarà la nit a comissaria i serà posat aquest divendres a disposició dels jutges de la Cort d'Apel·lació de Sàsser, que decidirà si l'allibera o l'extradeix cap a l'Estat.El gran dubte és quin és el forat legal que ha permès la detenció. Lesde Puigdemont i els exconsellersvan ser suspeses i per això la justícia europea va decidir retirar-los la immunitat parlamentària. De fet, elde lava decidir retirar aquesta protecció com a diputats europeus en considerar que no hi havia risc de detenció.Ara bé, fonts del Suprem apunten aque l'euroordre "mai s'ha desactivat". Recorden que elva aixecar la immunitat de Puigdemont i que el(TJUE) va decidir mantenir aixecada aquesta immunitat. Les mateixes fonts expliquen que la qüestió perjudicial que va plantejar Pablo Llarena no afecta perquè es referia a una decisió de"no pas al que pugui fer Itàlia".Aquestes fonts del Suprem insisteixen, a diferència del que va anunciar al seu moment la defensa de Puigdemont, que. Únicament donava la possibilitat a Bèlgica de deixar en suspens el procediment sobre l'expresident, perquè la prejudicial tenia relació amb Bèlgica, però es mantenia en vigor a la resta de països de la UE.No és el primer litigi de Puigdemont amb la justícia internacional. L'expresident ja va ser empresonat a Alemanya el març de 2018, i més recentment, en un altre acte de l'independentisme a l'exterior, concretament a lade l'agost, laes va presentar a preguntar si Puigdemont hi seria. En aquella ocasió, però, l'expresident no era aLes reaccions a la detenció no han tardat a arribar. El president de la Generalitat,ha mostrat el seu suport a l'expresident: "Davant de la persecució i repressió judicial, la més enèrgica condemna. S’ha d’aturar. L'és l’únic camí. L', l’única solució. Al teu costat, president". Aragonès també ha anul·lat la seva agenda d'aquest divendres.Per altra banda, latambé ha demanat la llibertat de Puigdemont: "Prou repressió: amnistia i autodeterminació!", mentre el president d'al Congrés,ha assenyalat que "em sembla que això és una detenció il·legal".Per la part de, la presidenta del, ha afirmat que l'Estat "està obsessionat" amb Puigdemont perquè "deixa en evidència les seves vergonyes democràtiques". "Per poder-lo detenir fins i tot, però no se'n sortiran", ha expressat. El també expresident de la Generalitatha donat "ànims i força" al seu predecessor a la presidència, i ha recordat queEl moviment als carrers tampoc es farà esperar i l'(ANC) ja ha convocat a manifestar-se contra la detenció de Puigdemont. En concret, la manifestació serà aquest divendres a les nou del matí davant deltambé han anunciat el seu suport a la convocatòria de l'Davant la notícia,han celebrat de forma molt prudent la detenció. El líder popular,, ha reiterat que Puigdemont ha de ser "jutjat a Espanya pel seu cop a la legalitat constitucional" a la vegada que ha demanat al president espanyol,, "respectar la sentència de la justícia sensea canvi de mantenir-se en el poder".Al seu torn, la líder de Ciutadans,, ha considerat la notícia "bona per tots els demòcrates". "Espero que pugui ser traslladat a Espanya i respondre per les seves accions; Ningú ha de tenirni estar per sobre de la llei", ha sentenciat l'exdiputada del Parlament.El posicionament delde moment també és molt prudent. En un comunicat emès passada la una de la matinada,diu respectar "l'actuació de la justícia italiana" i defensa que "Puigdemont ha de".​ ​

