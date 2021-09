Alsina diu des de Roma que a Itàlia hi ha «interès» en la taula de diàleg

La consellera d'Acció Exterior,, ha assegurat des deque ahi ha "interès" per la. Ho ha fet després de reunir-se amb autoritats eclesiàstiques i persones del legislatiu i l'executiu italià, que ha preferit no detallar. Alsina considera que les reunions han anat "molt bé" i que han trobat "les complicitats que buscaven".La consellera ha explicat que amb les persones amb qui s'ha reunit aquest dijous les hi ha transmès eld'asseure's en la taula de diàleg i els hi ha recordat que es tracta "d'una nova etapa del conflicte polític encara pendent de resoldre" i que "és molt important tenir-lo a la taula de la Unió Europea i en tot l'espai europeu perquè és un tema rellevant".Alsina ha dit que en aquestes trobades s'ha parlat de projectes conjunts, de quina és la situació actual i dels reptes que comparteixen Itàlia ii ha assegurat que Itàlia és un país que "segueix especialment de prop el que passa a Catalunya". Per tot això, entre d'altres, no és "casualitat" que aquest sigui el segon viatge oficial que fa com a consellera d'Exteriors, després de visitar París. "Itàlia per a nosaltres és una prioritat i un aliat. És un país amb qui compartim una història, projectes de futur i reptes mediterranis", ha afegit.La titular d'ha aprofitat aquestes reunions per explicar als assistents italians que Catalunya es troba "en una nova etapa del conflicte", que és important per a la política europea, i que el Govern català vol compartir la seva posició "sense distorsions" com a part de l'acció exterior.Només han transcendit oficialment alguns dels participants en aquestes reunions, com ara, vicepresidentde l'Instituto Affari Internazionali (IAI)i think tank especialitzat en relacions internacionals, cooperació i integració europea; autoritats religioses, inclòs el prepòsit general de la Companyia de Jesús,, amb la vista posada en la celebració internacional del 5è centenari de l'arribada d'Ignasi de Loiola a Manresa, i, secretària de la Pontifícia Comissió Bíblica i la primera dona que ocupa aquest càrrec.A tots ells i als altres que no s'han fet públics, Alsina ha reconegut que els planteja, perquè li sembla "pedagògic" quan parlen de Catalunya, les recomanacions delja que considera que és una font objectiva per defensar què és una amnistia de facto. També ho "lliga", ha explicat, amb el segon referèndum d'Escòcia. "Evidentment les relacions entre Londres i Edimburg no són les mateixes que entre Madrid i Barcelona, però allà s'està parlant d'un percentatge sostingut del 60% de suport per a la organització d'aquest referèndum i a Catalunya aquest percentatge sempre l'hem superat per més de 10 punts", recorda.Per últim, i preguntada per la segona etapa d'aquest viatge, que la portarà demà divendres a(Sardenya) al 33è Aplec Internacional d'Adifolk i on hi assistirà Carles Puigdemont, Alsina ha insistit que la notícia no és què hi va a fer Puigdemont sinó "perquè el president Puigdemont pot anar a l'Alguer perquè es pot moure per tot Europa però no pot venir a Espanya".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor