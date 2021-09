Custodia Moreno recorda les «primeres bufetades» rebudes per defensar el català

, la històrica militant del moviment veïnal, ha fet eldes del Saló de Cent de l'Ajuntament de Barcelona, que ha estat el tret de sortida de les festes de la Mercè d'aquest any. Moreno ha començat el seu discurs en català per passar després a la seva llengua materna per recordar els seus, tot dient que "a diferència d'altres, és en la intimitat on menys utilitza el català". Ha explicat que les primeres bofetades que va rebre en política va ser defensantLa intervenció de Custodia Moreno ha tingut dues parts ben diferenciades. En una primera,des de Granada amb el tren Sevillano, l'any 1947. Tres dies de trajecte d'una família treballadora per instal·lar-se en un pis de Gràcia, que ja s'havia llogat a tres famílies més. Així que van decidir marxar. La família amb la que van connectar els va oferir que anessin a casa seva i van instal·lar-se a Can Baró. Van quedar astorats quan van veure que eren barraques.Morenoque ella i la seva família van tenir a Catalunya. Ha recordat també com els nouvinguts que no tenien ni habitatge ni contracte de treball eren instal·lats en un pabelló anomenat deel local on durant l'Exposició de 1929 es mostraven "les gestes de l'imperi espanyol: no van trobar un lloc millor per continuar exercint la repressió".En la segona part del pregó, Custodia Moreno s'ha referit a aspectes de la realitat social arran de lapreguntant-se. La dirigent veïnal ha criticat els "tertulians" que s'han dedicat a criticar tot tipus de mesures, "però en els nostres hospitals it continua faltant personal, els nostres docents han començat el curs amb la mateixa ràtio que tenien abans de la pandèmia, que ja era deficient, i".La Custodia. Ha criticat les mancances en la política d'habitatge: "Considerar l'com una guardiola perquè quan arribis a la vellesa puguis canviar-la per un centre sociosanitari no és la solució, que passa per una política social justa que garanteixi un treball i tots els equipaments que necessitem quan arribem a la vellesa". S'ha referit ai ha llançat un dard en el tema de la immigració quan ha assegurat que "sento molta ràbia quan veig com reaccionen contra aquesta nova immigració molts dels que van venir els anys quaranta i cinquanta".Moreno ha fet una crida a ser, explicant que a ella també la van titllar d'utòpica per demanar una biblioteca per als eu barri, "i avui tenim una de les biblioteques més boniques de la ciutat". "-ha dit-, el dret a governar el tenen els nostres representants, però el dret al control d'aquesta gestió pertany a la ciutadania".

