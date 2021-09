El Suprem tanca la persecució penal contra la concessió dels indults

Elha arxivat una querella contra el president del govern espanyol,, i l'exministre de Justícia,, per la concessió dels indults als nou presos polítics. Va ser presentada pel partit Dreta Liberal Espanyola al juliol davant la sala penal -la que va jutjar els líders de l'1-O- i acusava els dos dirigents espanyols de prevaricació administrativa. El tribunal, presidit per Manuel Marchena, és crític amb els querellants i recorda que l'indult ha estat concedit per l'autoritat competent -el govern espanyol- i no es pot dir que sigui "injust o arbitrari".En la interlocutòria, de nou pàgines i a la qual ha tingut accés, el Suprem diu que en els indults del procés s'han seguit tots elsper la llei -l'informe preceptiu del tribunal sentenciador i de la- i que l'alt tribunal s'ha de limitar a comprovar si l'actuació de l'administració s'ha fet vulnerant la legalitat. Assenyala també que el govern espanyol és lliure per triar i valorar les raons deque porten a concedir l'indult, però remarca que han de ser coherents amb els fets, cosa que sí que pot valorar el tribunal per evitar que hi hagi "".Els querellants denunciaven que Sánchez i Campo havien comès frau de llei utilitzant els indults "com a moneda de canvi" per obtenir el suport delsi insistia que els líders de l'1-O no havien demanat el perdó ni tampoc havien mostrat penediment. A més de denunciar, també apuntava la querella que els decrets podien suposar altres infraccions penals. El Suprem retreu la, que no ha fet "el més mínim anàlisi dels elements del tipus que demana aplicar".La via penal és diferent a la. A dia d'avui hi ha diversos recursos contra els indults presentats a la sala contenciosa-administrativa. Per ara, el Suprem ha rebutjat suspendre el perdó per la via d'urgència i s'ha de pronunciar encara sobre el fons. Aquesta setmana, l'exdelegat del govern espanyoha presentat recurs contra els indults, però també n'hi ha de dirigents de Ciutadans, del PP i de Vox. Els indults es van concedir el 23 de juny i des d'aleshores els presos polítics estan en llibertat.

