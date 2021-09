El Govern inclourà en els pressupostos el primer tram de gratuïtat de l'educació de 0 a 3 anys

Els pressupostos del 2020, els darrers que es van aprovar, preveien una partida de 70 milions per a les escoles bressol, una inversió que es dissenyava després de set anys -entre 2012 i 2019- en què la partida havia estat de zero euros arran de la crisi econòmica. El Departament d'Educació, comandat aleshores per Josep Bargalló, va fixar també un pla de retorn del deute amb els ajuntaments per aquest concepte per als propers 10 anys, una partida que suposa 5.671 milions d'euros.



El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va emetre una sentència el desembre del 2017 en la qual obligava la Generalitat a assumir el finançament de les escoles bressol de 25 municipis. Es reconeixia als ajuntaments el dret a rebre 1.300 euros per alumne per als cursos 2012-2013, 2013-2014 i 2014-2015, en compliment del terç que li pertoca finançar a la Generalitat.