Catalunya té quasi 70.000 vacunes caducades

Més de 70% de la població amb pauta completa

La tercera dosi només en col·lectius concrets

La pandèmia millora a Catalunya

La secretària de Salut Pública,, ha detallat que hi haarreu de Catalunya, unde les dosis rebudes, perdurant els mesos d'agost i setembre, quan s'esperava més demanda de dosis de la que finalment hi ha hagut. Les dosis afectades són de. Pel que fa a vials, les vacunes caducades suposen 9.103 vials distribuïts en 400 centres de vacunació, és a dir, uns 20 vials caducats per centre."Durant l'agost, malgrat que ho teníem tot obert per vacunar, la gent no va anar als centres per rebre la dosi. Intentem arribar a tothom i fer-ho fàcil, i per això vam obrir la", ha explicat Cabezas. Això té conseqüències: quan hi ha vacunació sense cita, ajustar l'oferta i la demanda és "molt més difícil". "Has de tenir vacunes descongelades per si algú ve a posar-se-la", ha explicat. En aquesta situació, en alguns casos, l'oferta ha superat la demanda.Els models de previsió indicaven també que al setembre hi hauria una recuperació de l'activitat. ". Hem vist que la gent que volia vacunar-se a l'agost ja ho va fer", ha constatat Cabezas. Les facilitats posades per Salut han anat en detriment de la planificació: quan hi ha hagut més oferta de vacunes que demanda, s'han perdut vacunes. "La situació de vacunes caducades no és única de Catalunya: països com els EUA o França s'han trobat en situacions similars", ha dit.Salut treballa per evitar que en caduquin més en les properes setmanes. "Ara no estem donant res a cap centre de vacunació que no tingui una demanda establerta", ha explicat Cabezas. Lesestan fentper determinar si les vacunes poden aguantar més temps -en un principi,durava cinc dies i ara en dura 30- i per això el, per si els estudis que s'estan duent a terme conclouen que les dosis encara es poden administrar.En tot cas, elha donat per tancada la primera fase de la vacunació un cop superat el. "Tenim unes molt bones dades de vacunació", ha dit Cabezas, que ha detallat que no hi ha "novetats" que requereixin una informació constant com fins ara. Catalunya ha rebuti fa setmanes que ja no en demana més perquè ja n'hi ha prou a les neveres. S'han administrat 10,8 milions de dosis, el 91% de les vacunes. El 71,3% ja ha rebut la pauta completa de vacunació,. "És molt important aquest percentatge, per sobre l'objectiu inicial que teníem", ha detallat Cabezas.En aquests últims set dies, s'han posat 108.595 dosis, menys que la setmana anterior. "És normal que ara costi més vacunar. És normal que les dosis administrades cada setmana es vagin reduint, sobretot si ho comparem amb setmanes en què obríem franges d'edat amb molta gent per vacunar", ha detallat Cabezas. En aquesta darrera setmana,La cobertura total de les persones que es Salut pot vacunar (les persones de més de 12 anys) és d'un 80%., en tercer lloc per sota dels Emirats Àrabs i Portugal. "Espanya està entre els estats amb millors taxes de cobertura", ha afirmat. Cabezas ha volgut reivindicar la feina de tota la gent que ha permès que, a Catalunya, més de 5,6 milions de persones hagin rebut la pauta completa de la vacuna. En aquesta situació i després de la sentència del Tribunal Suprem, el Govern considera que és "adient" estudiar la implementació del pL'investigador de l'ha explicat els arguments per administrar la tercera dosi a col·lectius concrets. "El consens general és que no cal posar la tercera dosi a tota la població", ha dit. Les dues dosis de la vacuna protegeixen de la malaltia de manera "relativament bona", però la protecció contra la malaltia greu i contra la mort és "excel·lent". "Amb aquestes dades, creiem que no és necessari sobrevacunar la població en general", ha afirmat. Ara bé, hi ha col·lectius concrets on sí que hi ha "senyals d'alarma".El primer col·lectiu és la. "El sistema immunitari envelleix", ha constatat Blanco. "Els nivells d'anticossos en gent gran després de la vacunació són més baixos i ens fa pensar que no estan completament protegides. Les hospitalitzacions també continuen sent de gent gran", ha detallat Blanco. El risc de Covid-19 greu és més elevat en les persones de més de 60 anys: les persones vacunes al gener tenen una probabilitat d'una Covid greu més elevada. "Hi ha més incidència en Covid greu en la gent gran tot i estar vacunada i això justifica la tercera dosi", ha explicat.Un altre col·lectiu que necessita protecció són les. "El percentatge que persones d'aquest grup que respon positivament a les dues dosis de la vacuna és més baix, i això justifica la tercera dosi", ha apuntat Blanco.A dia d'avui, la situació de. El pic de la cinquena onada va ser al 10 de juliol i ara les incidències ja són baixes, de 36 casos per cada 100.000 habitants en els últims set dies. "Són números bons i volem que baixin més", ha dit Cabezas. En l'última setmana s'han notificat 2.862 casos, que s'han centrat en les persones més joves de 40 anys. "La meitat dels casos notificats en la cinquena onada s'han donat en persones joves", ha explicat Cabezas.Pel que fa a l'impacte en l'atenció primària, els nivells són similars als del mes de juny, amb unes 5.500 visites diàries als CAP. Elstambé baixa: hi ha 553 pacients, 30 menys que ahir i 130 menys que la setmana passada. "També hi ha ingressos en persones joves: tenim 51 ingressos de menys de 40 anys dels quals 41 no estaven vacunats", ha dit la doctora. Hi ha 197 persones ingressades a les UCI -tres més que ahir i 50 menys que la setmana passada. En les últimes 24 hores s'han notificat vuit morts.

