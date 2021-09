«No t'excusis»: la campanya perquè els adults reactivin el català entre els més joves

Nou crit d'alerta en la defensa deli els sindicats, s’han unit per impulsar la campanya, una iniciativa que pretén renovar i enfortir el compromís amb el català dels sectors i persones que són especialment importants en la transmissió generacional de la llengua i de la consciència lingüística.Amb activitats i recursos adreçats a sectors específics, la campanya vol conscienciar els adults que les seves actituds lingüístiques tenen un, que "cada cop es relaciona més en castellà tant dins com fora dels centres educatius". Per revertir aquesta tendència, assenyalen, "és imprescindible quei fomentin el català com a llengua vehicular en qualsevol context".La iniciativa, que cercarà lai eldel màxim nombre de persones, associacions i entitats possible, arrenca amb una carta oberta a la qual tothom pot adherir-se des del portalA la primera part de l’escrit s’hi exposen dades que expliquen el baix ús del català entre els més joves i es fa una valoració sobre els resultats de la immersió lingüística: “Aquest sistema ha complert majoritàriament el primer dels dos objectius pels quals va néixer: que en acabar l’etapa obligatòria tot l’alumnat català fos. Però ha oblidat el segon, tant o més important: que tots els futurs ciutadans del país, sense excepció,, al marge dels orígens familiars.”En segon terme, la carta oberta demanai acció a aquells adults que, pel seu rol específic, sónper als infants i adolescents. En concret, durant tot el curs escolar, es donaran eines i s’organitzaran activitats adreçades a cinc sectors clau: el, els, elsdei de, les

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor