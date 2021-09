Un dels tres condemnats per atemptats del 17 d'agost de 2017,, ha sortit aquest dimarts en llibertat després de passar quatre anys a la presó, segons ha avançat Rac1 i ha confirmat. Iazza, amb un paper testimonial durant pràcticament tot el judici, va ser condemnat per l'Audiència Nacional a una pena de vuit anys de presó per col·laboració amb organització terrorista . La resta de condemnats,, estan condemnats a penes de 53 i 46 anys de presó, respectivament.El tribunal, presidit per, ha pres aquesta decisió un cop complerts els quatre anys de presó -Iazza hi va ingressar el 22 de setembre de 2017-, la meitat de la pena imposada el 27 de maig d'aquest any. La sala acorda també una sèrie de: ordena que Iazza designi un domicili a l'Estat, se li retira el passaport i se li prohibeix sortir de territori espanyol sense autorització judicial.En ladel judici pels atemptats, de més de 1.000 pàgines, el tribunal va absoldre Iazza dels delictes de pertinença a organització terrorista; tinença, dipòsit i fabricació d'explosius i conspiració per cometre estralls terroristes. Va considerar acreditat, però, que l'home va col·laborar amb lai els va deixar una furgoneta per traslladar el material que havia de servir per fabricar els explosius per a l'atemptat.

