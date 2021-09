«La zona volcànica de la Garrotxa es pot reactivar en qualsevol moment»

Quan ens hem de preocupar a Catalunya?

Tres idees clau i una curiositat

. Concretament, ho és lai la seva, que engloba tres zones: la Garrotxa, la Selva i l'Empordà. Fa aproximadament 11.000 anys que no s'hi registren erupcions, però els vulcanòlegs asseguren que. El geòleg olotí Llorenç Planagumà, conscient que actualment no hi ha indicis que indiquin canvis en la situació a la Garrotxa, explica aque l'activitat volcànica no segueix cap cicle i que la situació pot canviar d'un moment a l'altre.Planagumà coincideix amb el vulcanòleg Josep Maria Mallarach, també consultat per aquest diari, que recorda quei, per tant, "" en qualsevol moment. Tot i això, les possibilitats d'erupció actuals són "molt baixes".Elssón delque el Cumbre Vieja, actualment en erupció a l'illa canària de La Palma . Tenen eltipus de, actuarien de maneres molt semblants i són. Això vol dir que tenen unai que lacirculant. Característiques que permeten el desallotjament pautat i ordenat de la població.Aquest tipus de volcans, a més, tenen uno líquid. És aquí on es veuen les diferències amb volcans com, també en erupció, l'Etna, a Itàlia. Tenen unamolten format vertical, expulsant líquids i gasos a l'aire, que fins i tot poden arribar a dificultar el trànsit aeri.La principalentre la zona volcànica de laés que. Les illes Canàries són illes volcàniques, s'han originat a partir d'erupcions constants i és una zona amb força activitat. A més, estan ubicades al continent africà i a l'Atlàntic.Sí que, però, amb laque està tenint el Cumbre Vieja. Es vana més de 1.000 graus centígrads i vaque baixen pendent avall. El magma surt a la superfície mitjançant "fractures" i, tot i fer-ho prop, mai és exactament on abans hi ha hagut una erupció. Així, "quan hi ha un excés de magma es fa un 'volcanet' nou", explica Planagumà.Dèiem que a Catalunya no ens hem dea hores d'ara per les dues erupcions simultànies que s'estan vivint aquests dies a La Palma i a Sicília, amb el Cumbre Vieja i l'Etna.Mallarach ha explicat aque hi haeuropees que tenen similituds amb la Garrotxa i que, si erupcionen, posaran en alerta els experts. Són les regions d', i d'. Estan situades sobre el mateix, una àrea amb esquerdes que indiqueni que poden produirAmb tot, hi ha tres idees clau que hem de tenir en compte. En primer lloc,hi ha capentre l'erupció a, "és pura casualitat". Dos:i, per tant, s'hi pot registrar activitat "en qualsevol moment", tot i que no hi ha indicis que hagi de passar aviat. I tres: lavolcànica de laésde laon pot haver-hiI, per descomptat, una. A la Garrotxa hi ha un periodista i ecologista especialitzat en volcans que també és novel·lista.va escriure, el 2017, Salvem els nostres volcans, l'únicescrit enqueque, junt amb altres entitats cíviques i polítiques, van aconseguir que la Generalitat declarés laPreguntat perper saber com veu la situació a La Palma i a la Garrotxa, Vilanova ha remarcat que "els volcans són una demostració de la força de la natura" i que els humans "som un gra de pols".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor