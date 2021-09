L'Advocacia de l'Estat es nega a informar sobre els avals del Govern al Tribunal de Comptes

Spanyistán....

Per Samurai el 21 de setembre de 2021 a les 17:40 0 0

En Spanyistán no hay Justicia, solo una Injusticia al servicio de fascistas y corruptos..... Dicen que los independentistas quebrantamos la ley. Qué ley, la que adaptaron a su medida, para perpetuar a fascistas y corruptos?..... Boicot a Carles Puigdemont durante una conferencia online.... El expresidente catalán, fugado de la Injusticia española, protagonizaba un coloquio telemático organizado por la Catalán Society de la Universidad de Cambridge cuando en mitad del acto uno de los asistentes pirateó la conexión y hizo sonar el himno de Spanyistán. Mientras sonaba el himno, Puigdemont se limitó a sonreír y cuando pudo retomar la palabra cargó contra la Spanyistán de los fascistas y corruptos: «Cuando alguien intenta utilizar un himno de su país como acto de agresión o de ofensa a otro, significa que ese país no te representa», ha dicho. A la m. con los Borbones ladrones, la Injusticia española prevaricadora digna sucesora de la Santa Inquisición, títere de la derechona irredenta, vergüenza de Europa y sus "valientes" piolines aporreadores de viejecitas y gente indefensa, a los que condecoraron, subieron el sueldo y dieron vacaciones pagadas por su "heroico" comportamiento frente a las hordas independentistas armadas fuertemente con las temibles "papeletas", causando más de mil heridos de diversa consideración y otros tantos tras conocerse la SENTENCIA ABERRANTE A NUESTROS PRESOS POLITICOS. Si me pegan, me divorcio...... CATALUNYA IS AN OPPRESSED NATION & IS NOT SPAIN !!*!!