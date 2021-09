La CUP critica el pla de Govern i exigeix un «canvi de rumb immediat»

Front comú contra "l'atac" de l'Estat al català

El diputat de la, ha reclamat un "canvi de rumb immediat" al Govern i ha advertit que l'acord d'investidura que va subscriures'ha de complir després de la presentació, aquest dimarts, del pla de l'executiu. Pellicer ha manifestat el descontentament de la formació amb l'enfocament que ERC ihan donat a la legislatura i ha lamentat el "continuisme" que desprèn el full de ruta de. "No n'hi ha prou en enarborar les banderes de les transformacions social, verda, democràtica i feminista si les polítiques són continuistes", ha avisat.Tot plegat, a les portes de la negociació dels. "La investidura hi ha estat i els acords s'han de complir. La segona fase és asseure'ns a parlar de pressupostos, i per això és important haver complert la primera fase. Si no, amb quina seguretat seurem a parlar?", ha avisat Pellicer. Ara com ara, ha dit el diputat de la CUP, encara no s'ha arribat a aquest punt. Algunes carpetes incloses en el pla de Govern dificulten, ara com ara, el suport als comptes.Pellicer ha dit que el Govern vol seguir amb el "" i amb projectes com els. "No tenen raó de ser en una crisi climàtica ni en un país mediterrani. És un macroprojecte especulatiu", ha denunciat Pellicer. En aquest sentit, ha dit que "el país demana un canvi de rumb en les polítiques" de la Generalitat. "Les velles receptes no són solucions, sinó part del problema", ha afirmat, i ha dit que la manifestació del cap de setmana contra l'ampliació de l'aeroport és un "avís" al Govern d'ERC i Junts. "Cal un gir de 180 graus en les polítiques de territori", ha afirmat.La líder de la CUP al Parlament,, ha dit que l'Estat "torna a agredir" la llengua catalana amb una nova "ofensiva recentralitzadora" amb la nova. Els cupaires han reclamat un "front comú" per aturar la "barbàrie de l'Estat" i, en aquest sentit, han presentat una proposta de resolució amb un recull d'esmenes perquè el Parlament i el Govern les defensin davant del govern espanyol."L'Estat persisteix en no voler fer cas de la directiva europea que demana respectar la diversitat lingüística", ha insistit Sabater. La CUP ha avisat que la nova llei suposarà un "retrocés flagrant" per al català a les plataformes i, alhora, és una "agressió" contra el(CAC), que quedaria "relegat".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor