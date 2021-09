1. Les vinyes de la DO Empordà a ritme d'ebike

2. Vies verdes: ciclisme en família de Girona fins al mar

3. Cales secretes, contrabandistes i gastronomia de mar

4. Festivals de senderisme: una altra manera de caminar

5. Mar i terra al Parc Natural del Montgrí

6. Cap de setmana de senderisme entre volcans i boscos de la Garrotxa

7. Banys de bosc a tocar del mar

8. Globus: la Garrotxa a vista d'ocell (i amb carro)

9. Aventura arran de mar: la via ferrada de la cala del Molí

10. Tandem Skydive Experiencie: volar sobre l'Empordà

? Però... per què triar si es pot tenir tot a la vegada? Les comarques gironines són un dels pocs territoris d'Europa on, amb molt pocs quilòmetres de distància, hi had'altitud. I, entremig, valls pirinenques, parcs naturals, volcans adormits i muntanyes que desemboquen a la mateixa línia de costa.A laes pot viure el doble. No només a l'estiu i a l'hivern, sinó tot l'any. També a la, una temporada de temperatures relativament agradables que ens permetrà gaudir d'aquest territori. Per fer-ho, eldelaplega centenars d'experiències de turisme actiu , per viure el doble amb. I és que la Costa Brava Pirineu Girona és un autèntic paradís ciclista , però també un dels millors escenaris per fer senderisme , introduir-se en el món de l' ecoturisme i fer pujar l'adrenalina amb propostes de multiaventura D'experiències n'hi ha per triar i remenar, però, per fer-ho fàcil, an'hem seleccionat 10 de representatives. Comencem aEls Aspres és una de les zones més boniques però, al mateix temps, menys conegudes de l'Empordà. És un paisatge format per petits turons i altiplans, entre la plana i els massissos de l'Albera i les Salines. És un territori vitivinícola, on es conreen lesde laLa proposta consisteix en descobrir-ho amb la comoditat d'una, una modalitat que està vivint un autèntic boom, també a la Costa Brava i el Pirineu de Girona. La ruta transcorre per les vinyes del celler, amb una història que arrenca a l'edat mitjana. Al costat d'un guia local i amb una bicicleta de muntanya d'alta gamma, es pot descobrir la importància de la composició del sòl en el desenvolupament del cep, en el raïm i, finalment, en el vi. Evidentment, la ruta inclou un tast del vi de la Finca Malaveïna amb pa amb tomata i embotits de la zona.Peralada (Alt Empordà)Tota la informació a natura.costabrava.org van estar units durant dècades per un carrilet. El seu antic traçat es va convertir l'any 2000 en unaque uneix la capital gironina i el mar en uns 40 km. És un recorregut–majoritàriament és de baixada- i una proposta és fer-la en dos dies.L'experiència inclou una nit en hotel o en masia de turisme rural, l'esmorzar i el transport dels equipatges, entre altres serveis. És una ruta que es pot iniciar qualsevol dia de la setmana i està pensada per fer-la amb mainada. També hi ha paquets, tant per a famílies com per a adults, que inclouen el traçat de les vies verdes des d'Olot fins a Sant Feliu de Guíxols.Girona (Gironès)Tota la informació a natura.costabrava.org Elpermet descobrir les platges i cales més amagades de la. Un dels trams més espectaculars és els que uneix, al terme municipal de Palafrugell.Aquesta experiència permet combinar el, lai la. I és que el tram d'anada es fa caminant passant per cales com la dels Gens, Pedrosa, Gamarús o d'en Roig, entre altres. L'activitat és de dia sencer i, a banda del guia, inclou un dinar tradicional a la mateixa platja. A més, el retorn es fa amb unaque permetrà descobrir des del mar lesamagaven la mercaderia.Llafranc (Baix Empordà)Tota la informació a natura.costabrava.org Elssón una activitat que guanyen cada vegada més adeptes al nostre país. Durant dos, tres o quatre dies, es programen en una comarca una notable oferta de rutes guiades, tant de senderisme com d'altres disciplines com l'orientació, vies ferrades, marxa nòrdica... Les activitats són a un, acostumen a incloure un tast de producte local i inclouen activitats complementàries així com la possibilitat de reservar allotjament i paquets més complets.A la Costa Brava i el Pirineu de Girona s'organitzen festivals de senderisme a la(maig),(juny),(finals de setembre) i(inicis d'octubre). En aquests territoris, bona part de les propostes segueixen les marques grogues d', una extensaque, amb un total de 2.500 km, permet dissenyar les pròpies rutes al llarg de tot l'any.Alt Empordà, Garrotxa i Ripollès Itinerànnia i patronats de turismeTota la informació a natura.costabrava.org Elés un dels únics que inclou superfície terrestre i marítima. Es tracta d'una zona molt singular, en la frontera natural entre el Baix i l'Alt Empordà i amb les illes més importants del país.Aquesta proposta, precisament, pretén descobrir la doble vessant del parc natural en una activitat de mig dia peri per. El punt d'inici és aon s'agafarà un vaixell per poder descobrir la Reserva Natural de les Illes Medes, navegar per sota dels espectaculars penya-segats del litoral i conèixer les impressionants formacions geològiques.El trajecte marítim acaba a cala Pedrosa, una zona d'aigües cristal·lines que, si la temperatura encara ho permet, conviden a banyar-se i fer snorkel entre les roques. La tornada cap a l'Estartit es fa per terra, seguint amb un guia professional un sender que recorre boscos mediterranis i que passa pel cap de la Barra, un delsL'Estartit (Baix Empordà)Tota la informació a natura.costabrava.org Laconstitueix un dels paisatges més únics de Catalunya.n'és un dels epicentres amb alguns dels volcans més emblemàtics, com el, i amb alguns delsmés mítics del país, sovint ubicats damunt mateix de colades de lava.La proposta combina el senderisme amb el màxim confort a l'Hotel Restaurant Can Sastre. Un establiment familiar ubicat a l'antiga casa del sastre, un edifici rehabilitat del segle XV ubicat en ple centre delde Santa Pau. Inclou dues nits en habitació doble –amb vistes als volcans o al castell medieval-, l'esmorzar, el sopar, un menú degustació, el pícnic per gaudir de la jornada de senderisme i un mapa amb totes les rutes per no perdre's.Santa Pau (Garrotxa)Tota la informació a natura.costabrava.org Què és un? Consisteix en una estada en un medi forestal de qualitat amb l’objectiu de millorar la, eli la sensació de. Es tracta d'unon es practica un caminar lent, el silenci i el desenvolupament d’exercicis de relaxació i de respiració, de forma guiada en un bosc litoral mediterrani que té una durada d'unes 3 hores.L'activitat es realitza a l'entorn del, al terme de. És un edifici originari del segle XV d'estil neoromànic, de grans dimensions i situat a la vora d'un puig. Està en ple massís de l'Ardenya, una zona forestal 100% mediterrània on l'olor de mar es barreja amb alzines sureres, pinedes i els camins de sauló tan característics d'aquesta zona al límit entre la Selva i el Baix Empordà.Santuari de Sant Grau, Tossa de Mar (la Selva)Tota la informació a natura.costabrava.org Laés un territori únic. I la manera més única de descobrir-la és fer-ho a vista d'ocell amb un vol en. La proposta de Vol de Coloms, a més, inclou un esmorzar de pagès i un passeig ambLa primera part de l'activitat inclou un vol d'una durada prevista entre 1 hora i 1 hora i mitja per contemplar els més dedel parc natural. Unes vistes privilegiades acompanyades de coca de llardons i cava rosat. Tot just aterrar, l'equip de suport recull els aventurers amb un 4x4 per anar a fer un autèntic esmorzar de pagès: pa amb tomàquet i embotit, fesols de Santa Pau amb botifarra, postres de la Cooperativa la Fageda, vi i ratafia.Per l'experiència no acaba aquí: després de veure els cràters, els tossols i els boscos des de l'aire, és el moment de descobrir-los des de terra. L'activitat inclou un passeig amb carruatge de cavalls per l'interior de la Fageda d'en Jordà, una de les reserves del parc natural i que creix precisament sobre una. Un bosc únic que va inspirar poetes com Joan Maragall.Santa Pau (Garrotxa)Tota la informació a natura.costabrava.org A Catalunya hi ha moltes vies ferrates però només una de litoral. De fet, la, a, es considera l'única d'Europa ubicada literalment sobre el mar. És una activitat ideal per fer amb grup.Consta de dos trams de dificultat baixa-mitjana que, en principi, poden realitzar tots els membres de la família si superen 1,55 metres d'alçada. Els diversos passos equipats –...- s'ubiquen entre parets de granit taronja i quars que contrasten amb el blau de mar. A més, l'accés es fa a través delque, entre Sant Feliu de Guíxols i s'Agaró, transcorre per un dels trams més bonics i que forma part del pla d'espais d'interès natural (PEIN).Sant Feliu de Guíxols (Baix Empordà)Tota la informació a natura.costabrava.org Volar sobre la Costa Brava? Saltar des de? Sí, aés possible i serà una experiència per recordar tota la vida.Sempre hi ha una primera vegada i a Skydive Experiencie està tot pensat per provar-ho. El primer salt es fa sempre acompanyat, amb un instructor professional amb milers de salts d'experiència. Es puja amb avioneta fins a 4.000 metres d'altitud i allà es fa el salt en tàndem. A partir d'aquí, un minut dei, als 1.500 metres, l'instructor obrirà el paracaigudes.La segona part de l'experiència serà més tranquil·la. Cinc minuts de descens, un temps per observar les vistes deli la. Tot acabarà amb un suau aterratge a Empuriabrava. Com que potser algú posarà en dubte la gesta, l'experiència inclou un reportatge de vídeo i fotos a càrrec d'un càmera paracaigudista.Empuriabrava, Castelló d'Empúries (Alt Empordà)Tota la informació a natura.costabrava.org