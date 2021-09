El Govern estudia la implementació del passaport Covid

Altres notícies que et poden interessar

El Govern estudia ja la implementació delper facilitat reobertures de sectors tancats i evitar també noves clausures en cas d'empitjorament de les dades de la pandèmia. Així ho ha avançat la portaveu de l'executiu,. L'anunci arriba l'endemà que el Procicat hagi autoritzat la reobertura de l'en espais exteriors i fins a les tres de la matinada.Plaja ha argumentat que amb més d'un 70% de la població amb la pauta de vacunació completa i les actuals dades epidemiològiques conviden a valorar la implementació del passaport. Ha destacat, en aquest sentit, el pronunciament del, que ha avalat el requisit del passaport per accedir a bars i discoteques a Galícia, i la necessitat d'actuar amb la "màxima responsabilitat jurídica".La portaveu ha puntualitzat que aquest passaport no s'aplicaria, en tot cas, en espais que ja estan funcionant, però sí per facilitar la reobertura de sectors com l'oci nocturn o bé per evitar tancaments si arriba una nova onada de la pandèmia., ha dit Plaja.

