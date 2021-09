Els comuns refermen el «compromís inequívoc» en la defensa del català a la nova llei audiovisual

Favorables a la llei electoral catalana

Defensa del diàleg davant el "no a tot" del PP

Pisarello ha criticat que el PP vulgui "dinamitar" la taula de diàleg i ha lamentat que l'única idea d'Espanya que té Pablo Casado és "l'hipercentralisme i la insolidaritat fiscal" que defensa Isabel Díaz Ayuso. "El PP no vol diàleg amb Catalunya perquè li fa por que això precipiti avenços democràtics i socials a Espanya", ha dit Pisarello. Per això, Unides Podem vol que la taula de diàleg abordi la desjudicialització del conflicte i "acabar amb la repressió". "El PP sap que la propera iniciativa serà acabar amb la llei mordassa de Rajoy", ha insistit.



Una altra de les qüestions que els comuns volen portar a la taula de diàleg sigui el finançament "just" per a Catalunya i, també, les inversions en el corredor mediterrani. Tot plegat, sosté Pisarello, posa en qüestió el model d'Espanya del PP, i per això els de Casado fan una política del "no a tot". "Això no és només contra Catalunya, sinó també a demandes fonamentals de democratització", ha reblat, i ha tornat a defensar la mesa "i tots els fòrums de diàleg que puguin obrir-se". Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya. Fes-te subscriptor

Elshan refermat aquest dimarts el "" de la formació en laen la novaque està preparant el govern espanyol i que haurà de tramitar elen les properes setmanes. La formació ha remarcat que el text no està tancat i que s'està negociant en el si de l'executiu per incloure elements de protecció per a la llengua, després que ahir transcendit que el text del Ministeri d'Economia deixava desprotegides les llengües pròpies dels diversos territoris de l'Estat , des del Parlament, i, des del Congrés, han deixat clar que els comuns són una força catalanista i treballaran per protegir la llengua en el nou text legislatiu.Cid ha assegurat que el text de la llei "no està tancat" perquè la formació vol fer-hi canvis. "Cal millorar el text de partida iper nosaltres. Defensem i defensarem la presència del català als mitjans", ha deixat clar. Els comuns s'han ofert al Govern a treballar conjuntament per millorar la llei en la qüestió del català i d'altres, com el finançament o la governança. Així, ha demanat "no llançar-se pel cap el català" entre les forces catalanistes i treballar conjuntament per regular "noves realitats" com les plataformes digitals.En la mateixa línia, Pisarello ha exigit que la nova llei ha de servir per blindar el dret a la informació com un servei públic i per "". "Estem batallant perquè això tingui una presència efectiva a la llei i perquè si es canvia hi hagi una cogovernança democràtica", ha dit. Les negociacions, ha reconegut, són "àrdues". "Som una força catalana que defensa la immersió lingüística i la importancia de blindar l'escola catalana. Defensem el plurilingüisme en l'àmbit estatal", ha dit, i ha remarcat que per a la formació és català és un "tema central" en la nova llei.Cid ha valorat positivament la proposta d'ERC d'impulsar una. "És el moment que Catalunya deixi de fer el ridícul. Necessitem una llei electoral", ha dit, i ha instat PSC, Junts -abans CiU- i ERC a entrar en la ponència "deixant la calculadora electoral" fora de la taula. "Més enllà del partidisme, hi ha temes fonamentals que s'han deixat enrere, com la sindicatura electoral, la despesa dels partits o el vot exterior", ha apuntat. Cid ha celebrat la manifestació contra l'ampliació del Prat i ha dit que s'obre una nova oportunitat per situar inversions a Catalunya i concretar el traspàs de Rodalies. "Cal avançar en inversions sostenibles i en un sistema de Rodalies català", ha dit.