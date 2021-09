El govern espanyol exclou la protecció del català de la llei audiovisual

Elpreveu deixar fora de lala demanda de protegir elamb la qual havien insistit tant elcom el mateix sector. Segons avança El Periódico, el nou projecte de, que serà aprovat pelimminentment, no fixa un percentatge obligatori d'obres en català als catàlegs de televisions o de plataformes digitals comEl text legal, que és una transposició d'una directiva europea, ha estat elaborat pel ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital de l'executiu espanyol, liderat per, i sí que obliga a totes aquestes distribuïdores audiovisuals a oferir un, però oblida fer el mateix pel català, pel basc i pel gallec.Per la seva banda, la Generalitat afirma aque insistirà al govern espanyol perquè les demandes sobre la protecció de la llengua catalana s'incloguin a l'avantprojecte de llei. El text del ministeri que dirigeix Calviño demana una contribució del 5% a les plataformes per a les produccions fetes a l'estat espanyol.Aquest percentatge s'extreu de tot el que recaptin aquestes plataformes al territori, en el servei específic que ofereixen a Espanya --. Des del Govern de la Generalitatproduccions i que s'especifiqui quin percentatge d'aquestes es podran fer en llengües oficials de l'Estat.El text, que obvia la llengua catalana i totes les altres que no siguin l'espanyol, oproduccions que es farien en territori espanyol, siguin en llengua espanyola o en qualsevol de les altres oficials. És aquest punt clau on la Generalitat insisteix a l'executiu espanyol que s'especifiqui quines ho seran en català. El Departament de Cultura treballa braç a braç amb Presidència per aconseguir que les reclamacions per blindar la llengua entrin en el futur projecte de llei.Les reaccions a la notícia no s'han fet esperar, i el secretari de Junts,, ho emmarca en "l'estil espanyol". "El seu diàleg, la seva proposta de retrobament, el seu estil de reconèixer la llengua i la cultura catalanes...", destaca Sànchez irònicament. A més, creu que "ja no hi ha excuses per no aprovar elper salvaguardar la llengua catalana en el sector audiovisual".Precisament en aquest sentit,té previst promoure unper pressionar perquè hi hagi més presència del català en la llei estatal de l'audiovisual. Segons va poder saber NacióDigital , l'entitat vol visualitzar una imatge d'unitat amb un acte a mitjans d'octubre on participaran representants del sector audiovisual, experts, lingüistes, universitats i partits. Ara, s'està treballant amb, el, lai elsper assegurar-ne l'assistència.

