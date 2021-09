Clam popular contra l'ampliació del Prat: «És un atemptat a la vida»

Manifestació a Barcelona contra l'ampliació del Prat Foto: Gala Espín

"Els 1.700 milions, per preservar sol, a Rodalies i al transport públic"

Manifestació a Barcelona contra l'ampliació del Prat Foto: Gala Espín

Manifestació a Barcelona contra l'ampliació del Prat Foto: Gala Espín

Sense representants del Govern, però si d'ERC, comuns i cup

Manca consens i sense perspectives d'acord

En marxa al centre de Barcelona la manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat 📹 @albertvilanova_

https://t.co/XM6XDWoLJR pic.twitter.com/UGiifuDEuV — NacióDigital (@naciodigital) September 19, 2021

Milers de persones s'han concentrat aquest migdia a Barcelona per protestari han denunciat que és un "". Aquest projecte està ara com ara suspès per les discrepàncies entre la Moncloa i la Generalitat, però els organitzadors -més de 300 entitats i organitzacions socials- han mantingut la convocatòria, perquè la protesta va "més enllà" de la defensa de la Ricarda i reclama un "". Al carrer de Tarragona hi han confluït marxes ciutadanes d'arreu del país i s'ha dut a terme en un ambient festiu i sota un clam unitari: "Ni un pam de terra per a l'especulació urbanística".A la concentració hi han participat col·lectius ecologistes i entitats socials d'arreu del país. Des de la plataformao la, fins a SOS Costa Brava, Unió d Pagesos o l'Assemblea de Barris pel Decreixement, entre moltes altres. Segons els organitzadors, hi ha hagut unes 90.000 persones.L'eix dels parlaments ha estat "la vida" i la necessitat d'unen les polítiques públiques per afrontar l'emergència climàtica. Els portaveus han denunciat un model econòmic basat en el sector turístic i han reclamat canvis significatius davant la realitat de l'emergència climàtica. "; no podem anar en direcció contrària", han dit les entitats organitzadores. Reclamen que es paralitzi definitivament el projecte, que ara com ara està aturat però, alerten, es podria reactivar. Els organitzadors han advertit l'Estat i el Govern: "". La protesta tot just comença.Des de la Xarxa per la Justícia Climàtica han assegurat que s'ha "desbordat" Barcelona amb la manifestació i han reivindicat que la concentració "va de model de país". "Això va d'aeroport o de vida", ha insistit la portaveu, que ha llançat un missatge al Govern: "Això no és negociable. Hem vingut a defensar el territori i no pensem aturar-nos". En la mateixa línia,ha denunciat la manca de transparència del projecte d'ampliació, especialment pel que fa a increment de les emissions. "Ens han dit que els avions seran sostenibles. Això és mentida", ha dit, i ha denunciat que els governs tractin la gent "d'idiotes". "", ha afirmat.Des de la plataforma Zero Port han agraït als manifestants i dir "no a l'ampliació del Prat i a totes les ampliacions", així com a les polítiques especulatives i la "turistificació". "Estem aquí per dir no al hub i a la ficció de la tecnologia verda. Ni aquí ni enlloc", ha insistit la portaveu. La concentració ha ajuntat moviments socials, moviments veïnals i ecologistes en la lluita contra l'emergència climàtica. "Estem aquí peri tot el territori. Hem de capgirar les polítiques actuals per donar resposta a les crisis sistèmiques", han dit.També han fet parlaments entitats ecologistes com SOS Baix Llobregat i SOS Costa Brava. Els primers han denunciat que es vol "omplir de ciment terres plenes de vida". "Eles tracta com el pati del darrere de Barcelona", han criticat les seves portaveus. Han denunciat que Aena, "de la mà de l'Estat i del Govern", han iniciat "una altra guerra" contra espais naturals i agraris. "L'ampliació atempta contra una zona delicada que sustenta l'àrea metropolitana", han dit des de l'entitat, i ha per això han insistit que el macroprojecte d'ampliació és un "atemptat contra la vida". SOS Baix Llobregat han reivindicat "la veu de la gent del Baix Llobregat" i han avisat que "ni un pam de terra per a l'".El portaveu de SOS Costa Brava,, ha dit que la lluita va més enllà de la Ricarda, i també afecta altres zones, com les muntanyes de Begur. "Si el país té una xarxa d'espais protegits i deixem fer un aeroport, urbanitzacions i edificacions, de què serveixen?", ha dit i ha reclamat que "no es pot perdre ni un pam més d'espai natural protegit". De Ribot ha reclamat un canvi de rumb en les polítiques urbanístiques, pacificació dels espais forestals i aturar les urbanitzacions de zones de risc natural. "No ens compraran. Que no s'endiguin els milions cap a Madrid. Volemper adquirir sol i preservar-lo. Per Rodalies, transport públic, per més ferrocarril", ha dit.Unió de Pagesos ha defensat el parc agrari del Delta del Llobregat i per això han dit que no es pot perdre cap hectàrea més de terra. "Som en una emergència climàtica", ha alertat Germán Domínguez. L'organització ha defensat un"viu i productiu" i ha denunciat que els pagesos són "la moneda de canvi de projectes faraònics". "Demanem al Govern que faci efectives les inversions per millorar la xarxa de rec i de drenatges. Que implementi polítiques per al relleu generacional", ha dit. També ha reclamat als ajuntaments que no permetin la "degradació urbanística" dels municipis. "El canvi climàtic és una realitat; no podem caminar en direcció contrària", ha reblat.Cap membre delha participat de la mobilització, una possibilitat que fins i tot havia suggerit la portaveu de l'executiu, Patrícia Plaja. Junts té una posició favorable al projecte des de l'inici i no s'esperava que cap dels consellers participés de la concentració. El posicionament d'ERC, però, és més dubtós. De fet, van ser aquesta poca convicció en el projecte l'argument que va esgrimir el govern espanyol per retirar la inversió. En tot cas, finalment, i després d'una setmana de crisi al Govern per la taula de diàleg, cap conseller dels republicans no ha anat a la manifestació, si bé sí que hi ha assistit una delegació d'ERC encapçalada per Raül Romeva i Meritxell Serret. La postura oficial del partit es definirà en el consell nacional del 25 de setembre. També han assistit membres dels comuns i la CUP.La filosofa i activistaha denunciat que "el poder se'n riu de la Ricarda" i ha assegurat que el "no" a l'ampliació de l'aeroport vol dir "prou". "Tenim prou vida, prou idees, prou coneixement i prou mala llet com per dir prou de prendre'ns el pel en nom de l'interès comú". Garcés ha reivindicat la capacitat de lluita i de "convicció" que demostren els col·lectius que han participat de la manifestació. "Dir prou és no caure a la trampa del capitalisme vestit de verd i no deixar-se confondre pel tacticisme dels partits polítics i dels mitjans.", ha dit, i ha "agraït" als dirigents polítics no haver assistit a la manifestació. "Qui vol l'aeroport? La patronal i qui treballa per ells a sou públic", ha dit, i ha insistit que no són només "uns metres de pista" sinó "negocis, inversions i pactes". "És una guerra entre classes i els seus interessos", ha reblat. Garcés ha insistit que la lluita no és "contra els avions" sinó contar "la destrucció de la vida" i els interessos dels més rics.La manifestació s'ha fet mentre les institucions es passen la pilota. La ministra de Transports, Raquel Sánchez, exposava dimarts que la Moncloa -i ho refermava aquest cap de setmana en una entrevista a El Periódico- no és partidària de la pròrroga de la negociació perquè podria endarrerir almenys un any l'aprovació del nou DORA, que a part de la inversió del Prat, contempla el conjunt d'inversions que s'han de fer entre el 2022-2026 en la resta d'aeroports de l'Estat. Aragonès reconeixia queentre executius sobre la proposta d'Aena i acusava l'executiu espanyol de voler fer "xantatge" a la Generalitat i no tenir voluntat d'arribar a acords.Així doncs, amb unabans del 30 de setembre -quan està prevista l'aprovació del DORA- no s'augura un acord in extremis entre les parts. De totes maneres, cal mirar-s'ho amb prudència i esperar fins al darrer moment, ja queper prorrogar el document vigent, ja sigui per un acord entre l'Estat i la Generalitat o perquè el govern central allarga la validesa del document actual a través d'un decret llei. De fet, aquesta incertesa és la que explica l'afluència de gent en la manifestació d'aquest diumenge: els moviments socials contraris a l'ampliació tenen clar que el projecte "pot ressuscitar".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor