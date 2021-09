El PDECat es «reformularà» des del centre per ser a les municipals amb projecte propi

La secretària general del, ha assegurat aquest dissabte des de la convenció municipalista del partit celebrada aque el partit es "reformularà" des del centre per concórrer a les eleccions municipals del 2023. "L'objectiu és revalidar la confiança que els ciutadans ja han dipositat en vosaltres, i volem créixer, arribar a més llocs, i ho farem des del centre sobiranista", ha remarcat Chacón davant d'alcaldes i regidors de la formació nacionalista, que apkega un centenar i mig de batlles i dos milers de regidors., alcalde dei secretari general adjunt dels postconvergents, ha reinvindicat el PDECat com un partit "de fiar"."Ho farem com sempre, articulant les millors candidatures amb al millor gent per poder fer els projectes guanyadors: ho farem com sempre perquè ja en sabem. Hi hem de ser i hi serem més forts", ha ressaltat Solsona. "Les sigles, els partits, són eines,, que sapiguem fer una oferta atractiva i que se sàpiga que volem ocupar aquest centre polític i que podem sumar", ha remarcat Chacón, que s'ha obert a trobar noves "fórmules" per concórrer a les municipals.Jordi Sànchez, secretari general de Junts, ha estès poc abans la mà als alcaldes del PDECat que encara no han fet el pas a la "gran família" que, segons ell, forma Junts, que avui ha celebrat el seu primer consell nacional., ha assenyalat el secretari general de la formació, que ha indicat que laés el que permetrà aconseguir la victòria el 2023. Serà la primera vegada que la formació de Puigdemont hi concorri amb sigles pròpies. El 2019, el PDECat va fer servir les sigles de Junts per Catalunya per participar als comicis locals amb el suport de l'expresident de la Generalitat i els independents que es van sumar a l'espai. "Com més gent se'ns sumi, millor", ha remarcat en la roda de premsa posterior al consell nacional, en la qual s'ha obert a trobarper ser al màxim de municipis possible."Anem a totes, anem a guanyar", ha assenyalat Sànchez, que també ha demanat a Junts que no es converteixi en un partit deque "només saben trobar problemes a la realitat". "En política hem d'assumir i hem de viure contradiccions", ha remarcat el secretari general del partit, que ha indicat que es trobaran, amb "generositat", per anar a les eleccions ampliant al màxim l'espai de Junts. El PDECat manté un centenar i mig d'alcaldes i dos milers de regidors i, per ara, no hi ha prevista cap coalició global entre els dos partits. En una convenció municipalista a, la secretària general de la formació,, ha apostat perdes del centre el partit per ser a les municipals. Sànchez ha indicat que hi ha un "degoteig" de persones -- que ja estan trucant a la porta de Junts per ser a les locals del 2023.

