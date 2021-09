Crida de Junts als alcaldes del PDECat: «Com més gent se sumi al nostre projecte, millor»

Un veto perquè Junts hauria aportat "llum i taquígrafs"

L'auditori AXA de l'ha acollit aquest dissabte el primerde la història de. La trobada s'havia de fer a finals de juliol, però l'evolució de la cinquena onada de la pandèmia -pràcticament acabada- ho va impedir. Les circumstàncies han propiciat que la primera cita del màxim òrgan entre congressos, integrat per membres de l'executiva, del Govern i dels representants al territori, s'hagi celebrat després d'una setmana marcada per les turbulències a l'executiu per la taula de diàleg . Pel faristol hi han passat, vicepresident de la Generalitat;, presidenta del Parlament; i, secretari general de Junts, que ha intervingut tant a porta tancada com en públic, a partir de la una del migdia.En clau interna i amb la mirada posada a les eleccions municipals, Sànchez ha estès la mà als alcaldes del PDECat que encara no han fet el pas a la "gran família" que, segons ell, forma Junts., ha assenyalat el secretari general de la formació, que ha indicat que laés el que permetrà aconseguir la victòria el 2023. Serà la primera vegada que la formació de Puigdemont hi concorri amb sigles pròpies. El 2019, el PDECat va fer servir les sigles de Junts per Catalunya per participar als comicis locals amb el suport de l'expresident de la Generalitat i els independents que es van sumar a l'espai. "Com més gent se'ns sumi, millor", ha remarcat en la roda de premsa posterior al consell nacional, en la qual s'ha obert a trobarper ser al màxim de municipis possible."Anem a totes, anem a guanyar", ha assenyalat Sànchez, que també ha demanat a Junts que no es converteixi en un partit deque "només saben trobar problemes a la realitat". "En política hem d'assumir i hem de viure contradiccions", ha remarcat el secretari general del partit, que ha indicat que es trobaran, amb "generositat", per anar a les eleccions ampliant al màxim l'espai de Junts. El PDECat manté un centenar i mig d'alcaldes i dos milers de regidors i, per ara, no hi ha prevista cap coalició global entre els dos partits. En una convenció municipalista a, la secretària general de la formació,, ha apostat perdes del centre el partit per ser a les municipals. Sànchez ha indicat que hi ha un "degoteig" de persones -- que ja estan trucant a la porta de Junts per ser a les locals del 2023.Sànchez, que ha arrencat amb un agraïment per a-molt aplaudit-, la resta d'exiliats i també els presos indultats que van compartir mòdul amb ell a Lledoners, ha assenyalat que "per avançar" com a projecte cal "treballar com a equip". "Necessitem demostrar la nostra fortalesa respectant la diversitat, la pluralitat. Som homes i dones que venim de procedències molt diferents. Fins i tot, en anteriors moments hem estat confrontats electoralment en distintes formacions. Però la responsabilitat històrica ha fet queque portarà aquest país a la independència", ha remarcat Sànchez. "Som capaços, ja ho estem fent, de donar resposta als principals reptes del país", ha ressaltat.La unitat, ha indicat, continua sent un dels objectius de la formació, també a nivell estratègic. En referència a la taula de diàleg i a tota la polèmica d'aquesta setmana, ha indicat que l'aposta per la negociació" a "anar-hi amb tota la força". "Alguns han volgut fer creure que era una batalla de noms. Res més lluny d'aquesta apreciació. No és una qüestió de noms", ha apuntat, en referència a la tria d'ell mateix, Jordi Turull, Jordi Puigneró i Míriam Nogueras per ser a la taula . "Ens han vetat. Ho han fet perquè portaríem sí o sí llum i taquígrafs a una trobada sense ordre del dia i sense claredat. La nostra veu seria la veu de la no renúncia. Apostem per una via dialogada, negociada, inevitablement la democràcia farà que acabi sent així. Peròde què parlarem i qui parlarà en nom de l'independentisme", ha apuntat."A tots els que han sortit amb ganes que aquesta discrepància acabés amb l'acord de legislatura, els he d'enviar un missatge ben clar: si tanta urgència teniu per guanyar un tripartit, feu-ho a les urnes.", ha apuntat Sànchez, que ha indicat que mai qüestionaran la "legitimitat" del president de la Generalitat,. "Mai posarem en risc la capacitat de treballar conjuntament amb el 52% per portar aquest país a tenir espais d'independència i guanyar finalment la república catalana", ha ressaltat el dirigent de Junts. També ha demanat unitat a Madrid per negociar els pressupostos generals de l'Estat. "Els nostres senadors i els nostres diputats treballaran al servei del Govern perper part de l'Estat", ha ressaltat."El nostre és un, que fa tot just un any l'estàvem creant, acomboiant, en un congrés constituent fet en doble pandèmia: la de la Covid i la de la repressió, que no s'atura. Hem sobreviscut a les dues i, amb la celebració del primer consell nacional, podem dir amb tota certesa que Junts surt d'aquest gran període fundacional, llarg per obligacions de guió,gràcies als candidats i candidates", ha apuntat Sànchez, que ha agraït la tasca de Borràs com a cap de llista efectiva -el número u era Puigdemont- als comicis del 14-F.Sànchez ha indicat que un dels trets diferencials de Junts es basa en els "lideratges" existents, centrats en la "lleialtat" a "allò que es va viure la tardor del 2017" i el "compromís irrenunciable" a culminar allò queva impedir. "Per això aspirem a ser una força majoritària, una força hegemònica en l'espai polític de Catalunya. Estem disposats a assumir tots els riscos i contradiccions d'una", ha remarcat el secretari general. "Això és Junts i, amb aquest consell nacional, donem un tret de sortida a una nova etapa que no serà fàcil", ha apuntat l'expresident de l'(ANC).

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor