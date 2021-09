La convocatòria d'una festa falsa acaba amb un macrobotellot a la UAB

Divendres nit. La gent aixafada al tren Bcn-Sabadell de @FGC i molt de jovent que ja no hi pot pujar i que es queda tirat a les andanes. El proper i últim en 45 minuts. Divendres nit. Servei públic? @territoricat @govern pic.twitter.com/AzALKicOO7 — Mercy Rumann 🔻 #NoAmpliacióAeroportElPrat (@aporelmar_) September 17, 2021

s'han aplegat aquesta passada nit i matinada en unal(UAB). Unaa través de les xarxes socials d'unaa la Facultat d'Enginyeria –que ha resultat- ha provocat la trobada il·legal, segons ha avançat Rac1.Moltes persones han fet cas a la crida i s'han desplaçat a la UAB en cotxe i tren, però han comprovat que el campus estava buit i. Tot i això, la munió de gent ha decidit celebrar unaamb música i alcohol que s'ha allargat fins a la matinada. Els Mossos d'Esquadra han controlat els accessos a la zona, però no han pogut accedir al recinte en tractar-se d'un "espai privat".Lesper la macrotrobada al campus de la UAB ja s'han fet paleses durant aquesta passada nit en els dos últims trens d'FGC entre Barcelona-plaça Catalunya i Sabadell (S2), amb els vagons a vessar de joves per anar al campus de la UAB.També hi ha hagut problemes alamb molts cotxes aparcats a l'exterior del campus de la UAB, alterant la. "Què feu Mossos que no teniu unitats d'ordre públic ja a Bellaterra i UAB? Això és una bogeria, centenars de joves passant per dins les cases per arribar al botellot!!! Ja no sé on més trucar", ha comentat indignat l'usuari @mikelpuchol.

