Joel Joan se sincera: «Vaig tornar de les vacances com si fos el prota de l'estiu»

Joel Joan. La sèrie

pic.twitter.com/fJxFfjt8h1 — Silvia Saiz Saiz🎗 (@silviasaiz_1714) July 25, 2021

s'ha obert aquest matí al programa d'El Suplement de Catalunya Ràdio, després de l'èxit d'Escape Room i ara amb l'obra El gran comediant. L'actor va protagonitzar aquest estiu unper unscompartits a les xarxes socials durant les seves vacances a la Polinèsia francesa mentre anava. Posteriorment, Joel Joan va demanarper si el seu comportament havia resultat inadequat per algú, però avui s'ha", ha relatat en antena. L'actor explica que es va obrir un compte d'Instagram per "enfotre's del rollo idealitzat" que la gent penja a les seves xarxes personals i també de si mateix. "Després d'un dinar me vine pa'arriba i vaig penjar un vídeo que vaig considerar la mar de divertit", exposa sobre les imatges que van causar força rebombori a Catalunya . A mi em sembla més important que el Messi hagi plegat i tothom s'ha acabat fixant en el capullo del Joel Joan intentant ser graciós", comenta sorprès. En aquest sentit,de la societat a l'hora de jutjar, i d'incús utilitzar a algú per vendre un missatge concret.Durant la conversa amb Roger Escapa, Joel Joani ha reconegut quecontra qui lluito diàriament". L'actor afirma que totes les obres que ha produït, dirigit o actuat sempre parlen de l'ego i del lloc on ens porta. "L'ansietat de deixar empremta; de no passar desapercebut...", ha confessat. "Estic intentant encara buscar la pau", ha afegit assenyalant que ja fa més de 16 anys que visita terapeutes.Respecte a la sevaamb el seu company d'escenaris. "Amb en Jordi vam viure 10 anys junts. Uns anys d'una intensitat increïble que, amb les dones, formàvem un quatrimoni", recorda. "Però també l'època de Plats Bruts va ser molt dura i molt estressant. Tot allò ens va cremar i va tenir un preu molt alt", afirma.Pel que fa a la famosa sitcom catalana, Joel Joan explica que en aquella època eren capaços de riure's de tot, "érem lliures i fèiem el que ens donava la gana". En aquest sentit, apunta que fer Plats Bruts ara "ens costaria molt més. Els guions no passarien el filtre de la tele". L'actor reivindica l'"autenticitat i el desacomplexament" d'aquell moment banyat d'humor àcid. Finalment, Joel Joan ha confessat ques. "No suporten veure el seu pare fent el tonto. Els fa vergonya".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor