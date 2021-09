Guia | Tots els detalls de les mobilitzacions de l'ANC de l'1, el 2 i el 3 d'octubre

Se acabó Per Ex votante de CIU el 17 de setembre de 2021 a les 18:24

Fiesta. Fiesta No pares Per Masias el 17 de setembre de 2021 a les 18:17

Reivindicació 1-O ò rescatar Puigdemont

Per Carlesbg el 17 de setembre de 2021 a les 17:45 0 2

És curiós que una de les accions parteixi de Sant Julià de Ramis, on va votar Puigdemont, i l'altra a la Catalunya Nord per a propiciar la seva presència i enfortir la figura de qui va proclamar la República i,tot seguit, la va suspendre per acabar anant-se'n. D'aquesta manera, queda clar fins on arriben els tentacles de Junts (ANC, la Cambra, el Consell, la Diputació de Barcelona, que no és poca cosa) i els seus objectius al nostre país com abans b CiU. I la independència, quan?