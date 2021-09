Un col·legi de Barcelona ha obert vuit expedients per assetjament escolar en els darrers tres cursos

Elha oberten els darrers tres cursos, segons Educació. Així consta en la resposta que ha donat el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray, a una pregunta parlamentària registrada pel PSC fa uns mesos.Segons el text avançat per alguns mitjans, Inspecció d'Educació té coneixement de vuit comunicacions per l'activació del protocol d'assetjament escolar entre iguals al centre escolar durant el període comprèsEldes que una, la Kira López, es vael maig passat. La família va denunciar llavors que la menor era víctima dei el centre no havia fet prou. Altres veus van sumar-se llavors a crítiques contra l'escola per mala praxi.Davant d'això, l'del col·legi Pare Manyanet va defensar en un comunicat publicat al juny la seva tasca al capdavant del centre i afirmaven que. Segons van dir llavors des de l'equip docent, en els darrers 10 anys hi havia hagut 8 expedients d'aquesta mena i tots havien acabat arxivats.Per la seva banda, l'(AMPA) va assegurar que lai elsa l'escola es corresponen amb els indicats per la Generalitat i altres organismes competents i donaven fe que es compleixen i s'activen quan cal. En el comunicat també expressaven el condol a la família de la Kira López.Per la seva banda, elva garantir al juny "" si es conclou que l'escola no va actuar correctament en el cas de la Kira.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor