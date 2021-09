​Esteve Plantada guanya el Premi de Poesia Cadaqués Rosa Leveroni

Festa de lliurament i recital de Biel Mesquida

El poeta(Granollers, 1979) és el guanyador delamb l’obra La conca de pols. El treball del poeta i periodista vallesà ha destacat entre una nombrosa participació i alta qualitat, en la convocatòria d’enguany . Plantada té ja 8 llibres de poesia publicats i diversos premis que els avalen.Amb només 17 anys va guanyar el Premi de Poesia Amadeu Oller per a poetes inèdits i publica A l’ombra dels violins (1997). Després van venir Oblidar (2001), Temporari (2006), Els Llops (2009, amb Laia Noguera i Joan Duran), Fosca Límit (millor poemari de l’any pels lectors de Llegir.cat 2015), Big Bang Llàtzer (premi de poesia mediterrània Pare Colom 2016) i Troncal (2020). Ha estat traduït al castellà, francès, italià i basc., per la seva banda, ha obtingut el, amb 19 llibres de poesia publicats, més els de narrativa i teatre, i 8 premis obtinguts. En l’últim llibre publicat Sutura, la poeta ha volgut fer una antologia de la seva poesia, amb uns quants poemes nous, que pretén ser un final d’etapa. Un llibre d’alta qualitat molt ben acompanyat amb les il·lustracions del pintor i poeta Perejaume, un pròleg d’Ingrid Guardiola i un epíleg d’Àngels Moreno.Finalment,ha estat guardonat amb el premi deper l’article Peter Harnden i Lanfranco Bombelli: la casa de l’escultora Mary Callery a Cadaqués, 1961-1963, publicat a la revista cultural digital El Temps de les arts. Marc Arnal és arquitecte i gran coneixedor de l’obra de Harnden i Bombelli a la qual ha destinat cinc anys d’estudi, reflectits en el seu llibre L’art de viure. Peter Harnden i Lanfranco Bombelli i les cases per a artistes de Cadaqués.El proper, a les 11.30, se celebrarà l’acte d’adjudicació dels premis, al Teatre Art i Joia de Cadaqués. L’acte serà conduït per l’actriu Francesca Masclans.La festa tindrà una continuació molt rellevant, a les 18.30, amb el recital del poeta Biel Mesquida, guanyador de la darrera edició del Premi de Reconeixement a la Trajectòria Literària, acompanyat de l’actriu Pepa López, que llegirà poemes del seu últim llibre Carpe momentum (Cafè Central / Eumo, 2021). L’acte se celebrarà a la Plaça 1 d’octubre, davant el Teatre Art i Joia.

