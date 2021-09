Jorge Javier Vázquez reconeix estar «cada cop més a favor» del referèndum

"Cada cop estic més a favor del referèndum". Així s'ha pronunciat el presentador i periodista català, Jorge Javier Vázquez, sobre la possibilitat que Catalunya voti el seu futur. En declaracions a La tarda de Catalunya Ràdio aquest dijous, el de Badalona també ha celebrat la represa de la taula de diàleg: "Menys mal; quant de temps hem perdut?", es pregunta Vázquez.



El periodista ha estat prou clar sobre el seu posicionament: "Quina por hi pot haver a què la gent voti?", es tornava a preguntar. Ara bé, creu que hauria de ser una consulta pactada perquè "no hi ha altres alternatives". Per això, però, demana "paciència" i entendre que en una negociació "cal cedir".

@jjaviervazquez: "Cada cop estic més a favor del referèndum". El dia després de la taula de diàleg, el nostre col•laborador ens ha fet un resum de la seva vida i la seva identitat.



El presentador, que viu a Madrid des de l'any 1995, diu sentir-se "ara més català" que quan vivia a Catalunya. Jorge Javier Vázquez mai s'ha tallat en donar la seva opinió política, tot i que sempre havia estat més proper als plantejaments de l'esquerra espanyola i del PSC. Ara, però, la seva opinió sobre el referèndum és molt diferent de la que tenen els socialistes.

