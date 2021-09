La Setmana del Llibre en Català, al rescat contra el pessimisme lingüístic

FOTOS Setmana del Llibre en Català Foto: Gala Espín Foto: Gala Espín Foto: Gala Espín Foto: Gala Espín Foto: Gala Espín Foto: Gala Espín Foto: Gala Espín Foto: Gala Espín Foto: Gala Espín Previous Next

, assegura Mixa, la presidenta de l'Associació de Joves Lectors Catalans, que aquest dijous s'ha presentat a la. Molt vital i il·lusionada, Mixa ha explicat ael projecte que ha engegat aquest estiu un grup de nois i noies amants de la lectura, i que neix amb l'ambició de fer forat. "Volem aportar un granet de sorra perquè el català sigui present a les xarxes".Al seu costat,, un altre dels impulsors de la nova associació, respon quan se li pregunta per com el català pot ser més present a les xarxes: "És que nosaltres som la xarxa. I el que volem és fer comunitat i esperonar a la lectura, creant espais de comunicació entre lectors perquè alimentin la motivació per fer servir la llengua". Mixa assegura que "llegir és una activitat individual, però nosaltresi de compartir la lectura-la. Perquè la lectura s'ha de compartir".Aquest acte de presentació de la nova entitat de lectors joves és una més d'entre les nombroses activitats que elde Barcelona ha acollit com a seu de la Setmana del Llibre en Català. L'organitza l'i està celebrant la seva, que conclou diumenge vinent amb més deentre entitats, editorials, llibreries, universitats i distribuïdors. Es tracta de la fira literària més rellevant del país i al llarg dels deu dies que dura hi hauran passat, que inclouen taules rodones, presentacions de llibres i autors, i de tot tipus d'iniciatives.La Setmana depassa l'espai del Moll de la Fusta, que està obert totes les tardes de dilluns a divendres. Pels matins, es fan un munt d'activitats a tot arreu del territori, la majoria en biblioteques. La Setmana també ha estrenat el, adreçat a figures públiques que destaquen per esperonar la lectura i divulgar l'edició i la literatura en català. El primer premi ha recaigut en el periodistat, conductor del programa Més 324 de TV3.Entre els escriptors que signen els seus llibres, hi ha Màrius Serra, que atén nombrosos lectors.valora molt positivament el que representa la Setmana del Llibre en Català: "És una magnífica excepció que confirma la regla. Com a excepció, és un esdeveniment certament excepcional". L'escriptor destaca la figura de, que ha rebut ela, "un autor de Castelló, arrelat a Mallorca i que és una prova irrefutable de la pervivència de la idea dels Països Catalans". Però Serra considera que el context general que envolta la llengua ha de portar a "un. No d'alarma, però sí d'alerta".Però malgrat l'estat d'alerta, que és un sentiment àmpliament compartit, la fira ha generat, director editorial dels segells de Som, és el president de la Setmana i, a tres dies de la seva clausura, en fa un balanç molt positiu: "L'any passat, en plena pandèmia, va durar només 5 dies, va rebre 25.000 visitants i va obtenir una facturació de 365.000 euros, que era el 65% d'un any normal. Aquest dilluns havíem superat ja els 25.000 assistents".. Aquest any, les coses seran encara millors. Girbés considera importants les xifres, però va més enllà: ". El que és rellevant és la concentració de les grans novetats de la tardor i les editorials creuen molt en el potencial de divulgació que té la Setmana". Per Girbés, "el que fa la Setmana supera en molt el que es fa i la gent que hi passa perquè genera atenció mediàtica, fa que durant uns dies es parli molt de llibres i genera que es vagi més a les llibreries. La Setmana ocupa molt més espai del que suposen les activitats al Moll de la Fusta perquè genera una dinàmica en favor del llibre en català. Mostra, sobretot, la diversitat i riquesa de l'edició en català. Com diuen els Smoking Souls en un dels seus temes,".

