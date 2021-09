Molins de vent surfejant la Serra de Collserola?

Aquesta imatge podria arribar a ser una realitat força aviat. L'entitatproposa ubicar dos grans aerogeneradors al parc natural per incrementar el percentatge d'energia verda produïda a l'àrea de Barcelona i, alhora, conscienciar la ciutadania de la necessitat d'un canvi energètic.Aquest projecte es basa en el model instaurat a Pujalt (Alta Anoia) i buscaria produir al voltant degràcies a dos molins instal·lats a tocar del cementiri de Collserola i a l'àmbit de la Serra d'en Ferrer. Un recurs renovable que permetria evitar, calculen, l'emissió anual de 7.000 tones de CO2 a l'atmosfera.Els promotors expliquen que el projecte es finançaria amb les aportacions de centenars o milers de petits inversors fins a arribar alsi consideren que els aerogeneradors podrien estar operatius en menys de cinc anys.. Ho veiem en positiu. Que la gent vegi una turbina eòlica i que pensi que la seva energia ve d’allà", relaten des de l'entitat proposant. "Creiem que el nostre territori ha de fer un esforç més important perquè les energies renovables puguin arribar a casa nostra", exposen.Sigui com sigui, l'operació hauria de superar els impediments legals degut a que el Parc Natural de Collserola està considerat un espai de protecció especial i no s'hi pot construir al seu interior. Tot i això, els impulsors es mostren confiats de trobar alguna manera de salvar la normativa davant el context actual d'emergència climàtica.

