Elen cas de celebrar-se eleccions a l'Estat. Així ho assenyala elde setembre del, fet públic aquest dijous i amb enquestes realitzades entre l'1 i el 13 de setembre, just abans de la reunió de la taula de diàleg . El de, de fet, seria l'únic grup que incrementarien suports respecte les eleccions del 2019.El baròmetre apunta que el PSOE sumaria el 29,6% dels vots, 1,6 punts més que en els anteriors comicis i i un punt més del que apuntava el sondeig de juliol del CIS . En canvi, elcauria lleugerament del 20,8% al 20,5%, tot i que el descens seria encara més majúscul respecte l'anterior baròmetre, el qual pronosticava que els populars retallaven posicions pujant fins al 23,4%.es mantindria en tercer lloc, amb el 13,8% dels vots (1,3 punts menys que el 2019), mentre querecularia fins a l'11,3%, perdent els mateixos 1,6 punts que guanyarien els socialistes.quasi repetiria resultats, amb un 6,5% de suports.El baròmetre apunta que-que per ara no gaudeix de grup propi al Congrés- també guanyaria espai, passant del 2,3% al 3,3% de vots. Amb tot això,dels partits de la Moncloa i la formació d'Íñigo Errejón, amb un 40,8% i un 44,2% dels suports totals, respectivament. El 2019 la diferència va ser de tan sols mig punt i, en el baròmetre de juliol, les dretes fins i tot s'imposaven per quatre dècimes.Pel que fa a les, el CIS pronostica que obtindrien pitjors resultats que el 2019.es quedaria en el 3,2% (0,4 punts menys),en l'1,5% (0,7 punts menys) i laen el 0,8% (0,2 punts menys). Cal tenir en compte, però, que el nivell de precisió amb aquests partits és limitat pel fet de ser una enquesta a nivell estatal.En tot cas, el baròmetre no pregunta per les relacions entre Catalunya i l'Estat i fins i tot va deixar de demanar fa mesos pel model d'estat preferit, i se centra sobretot en aspectes vinculats a la. Sí que pregunta per la valoració dels líders polítics i, en aquest sentit, la principal cara de Podem a la Moncloa,, apareix com la millor puntuada, amb un 4,7 (en una escala d'1 a 10), just per davant de Sánchez (4,5) i Errejón (4,2). Per darrere se situen(3,6),(3,4) i(2,7).Tot i això, només el 28,8% d'enquestes té bastanta o molta, mentre que el 32,2% en té poca i el 34,8%, gens. Són molt millors registres que els del principal opositor, ja que Casado només s'ha guanyat la confiança del 10,3% d'enquestats, ja que un 36,6% n'hi té poca i un 48,2%, gens.

